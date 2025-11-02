Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rusya'nın nükleer sualtı aracı Poseidon radyoaktif tsunami oluşturabilir mi? ABD ile tehlikeli restleşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ''Dünyada bundan bir tane daha yok'' dediği nükleer sualtı aracı Poseidon'un radyoaktif tsunamiye neden olma ihtimalini uzmanlar değerlendirdi. ABD ve Rusya arasında nükleer restleşmede son durum...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 11:41

, geçtiğimiz bir hafta içinde iki nükleer test gerçekleştirdi. Kremlin'in inkar ettiği, ''Nükleer değildi'' açıklamasında bulunduğu hamlelerin ardından Başkanı Donald Trump ise Pentagon'a 'derhal' nükleer testlere geri dönüş talimatı verdi. ABD ve Rusya arasında tehlikeli yeni bir sürtüşme ortaya çıkarken uzmanlar Rusya'nın nükleer insansız sualtı aracı Poseidon'un radyoaktif tsunami oluşturup oluşturamayacağına dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın nükleer sualtı aracı Poseidon radyoaktif tsunami oluşturabilir mi? ABD ile tehlikeli restleşme

SINIRSIZ MENZİLE SAHİP

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'benzersiz' olarak tanımladığı Poseidon, nükleer enerjiyle çalışan, sınırsız menzile sahip, insansız sualtı aracı olarak tasarlandı. Poseidon'un hızının saatte 70 ila 110 mil olduğu tahmin ediliyor. Ancak gizliliği korumak için çok daha yavaş hareket etme ihtimali de var.

''TEK BİR TORPİDO KIYI KENTİNİ YOK EDEBİLİR''

Yaklaşık 21 metre uzunluğundaki torpido, mevcut Rus denizaltılarına sığmayacak kadar büyük olduğu için özel tasarlanmış bir denizaltıdan fırlatılıyor. Amacı ise düşman ülkelerin liman, deniz üssü ve enerji tesisleri gibi kıyıdaki altyapılarını yok etmek. Tek bir Poseidon torpidosunun bir kıyı kentini yok edebileceği belirtiliyor.

Rusya'nın nükleer sualtı aracı Poseidon radyoaktif tsunami oluşturabilir mi? ABD ile tehlikeli restleşme

RADYOAKTİF TSUNAMİ OLUŞTURABİLİR Mİ?

Düşman radarları ve sonar sistemleri tarafından tespit edilmesi son derece zor olduğu belirtilen Poseidon, hedefine ulaştığında nükleer başlığını deniz altında patlatabiliyor. Bu patlamanın radyoaktif devasa tsunamiler oluşturabileceği söyleniyor. Fakat uzmanlar aynı görüşte değil.

Rus nükleer uzmanı Pavel Podvig, Washington Post'a yaptığı açıklamada, bu fikrin Sovyet döneminde de incelendiğini hatırlatarak, "Sovyetler birkaç kez tsunami benzeri dalgalarla kıyı tesislerini yok etme fikrini araştırdı. Her seferinde bunun işe yaramayacağı sonucuna varıldı" dedi.

Rusya'nın nükleer sualtı aracı Poseidon radyoaktif tsunami oluşturabilir mi? ABD ile tehlikeli restleşme

''KIYI YIKIMI GERÇEKÇİ DEĞİL''

Carnegie Endowment araştırmacısı Nicole Grajewski de Poseidon'un Sovyetlerin 1950'lerden bu yana sürdürdüğü çok güçlü sualtı nükleer sistemleri geleneğinin devamı olduğunu söyledi. Grajewski, Sovyetler döneminde yapılan araştırmalarda kıta sahanlığının enerjinin çoğunu emerek dev dalgaların hızla sönümlendiğini ve büyük ölçekli kıyı yıkımının fiziksel olarak gerçekçi olmadığını gösterdiğini aktardı.

DÜŞMANA KARŞI CAYDIRICI UNSUR

Uzmanlar ayrıca Poseidon'un askeri işlevinin sınırlı olduğunu ifade ederek bu tür silahların savaşın zaten başladığı senaryolarda düşmana karşı caydırıcılık unsuru olarak kullanılmak üzere geliştirildiğini ifade ediyor.

RUSYA'NIN NÜKLEER TESTLERİ

Rusya'nın Burevestnik nükleer füze ve insansız nükleer sualtı aracı Poseidon'un testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da harekete geçti. Trump, Pentagon'a (Savaş Bakanlığı) nükleer testlerin 'derhal' yapılması için talimat verdiğini söyledi. Trump'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra Kremlin'den açıklama geldi.

Rusya'nın nükleer sualtı aracı Poseidon radyoaktif tsunami oluşturabilir mi? ABD ile tehlikeli restleşme

''BUNLAR NÜKLEER TEST DEĞİLDİ''

Her ülkenin savunma sistemini geliştirdiğini kaydeden Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve Pentagon'a ABD nükleer silahlarını test etme talimatına ilişkin, "Eğer Trump, bir şekilde Burevestnik testine atıfta bulunuyorsa, bu hiçbir şekilde bir nükleer test değildir. Tüm ülkeler savunma sistemlerini geliştiriyorlar, ancak bu bir nükleer test değildir" dedi.

Rusya'nın nükleer sualtı aracı Poseidon radyoaktif tsunami oluşturabilir mi? ABD ile tehlikeli restleşme
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya, ABD Başkanı Trump'ın nükleer emrine karşı resti çekti!
Trump'ın Pentagon'a verdiği nükleer talimat Rusya'yı harekete geçirdi: Testleri yalanladılar
ETİKETLER
#rusya
#abd
#Nükleersilah
#Poseidon
#Nükleertest
#Donaldtrump
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.