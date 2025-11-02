Rusya'nın nükleer sualtı aracı Poseidon radyoaktif tsunami oluşturabilir mi? ABD ile tehlikeli restleşme

Rusya, geçtiğimiz bir hafta içinde iki nükleer test gerçekleştirdi. Kremlin'in inkar ettiği, ''Nükleer değildi'' açıklamasında bulunduğu hamlelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ise Pentagon'a 'derhal' nükleer testlere geri dönüş talimatı verdi. ABD ve Rusya arasında tehlikeli yeni bir sürtüşme ortaya çıkarken uzmanlar Rusya'nın nükleer insansız sualtı aracı Poseidon'un radyoaktif tsunami oluşturup oluşturamayacağına dair değerlendirmelerde bulundu.

SINIRSIZ MENZİLE SAHİP

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'benzersiz' olarak tanımladığı Poseidon, nükleer enerjiyle çalışan, sınırsız menzile sahip, insansız sualtı aracı olarak tasarlandı. Poseidon'un hızının saatte 70 ila 110 mil olduğu tahmin ediliyor. Ancak gizliliği korumak için çok daha yavaş hareket etme ihtimali de var.

''TEK BİR TORPİDO KIYI KENTİNİ YOK EDEBİLİR''

Yaklaşık 21 metre uzunluğundaki torpido, mevcut Rus denizaltılarına sığmayacak kadar büyük olduğu için özel tasarlanmış bir denizaltıdan fırlatılıyor. Amacı ise düşman ülkelerin liman, deniz üssü ve enerji tesisleri gibi kıyıdaki altyapılarını yok etmek. Tek bir Poseidon torpidosunun bir kıyı kentini yok edebileceği belirtiliyor.

RADYOAKTİF TSUNAMİ OLUŞTURABİLİR Mİ?

Düşman radarları ve sonar sistemleri tarafından tespit edilmesi son derece zor olduğu belirtilen Poseidon, hedefine ulaştığında nükleer başlığını deniz altında patlatabiliyor. Bu patlamanın radyoaktif devasa tsunamiler oluşturabileceği söyleniyor. Fakat uzmanlar aynı görüşte değil.

Rus nükleer uzmanı Pavel Podvig, Washington Post'a yaptığı açıklamada, bu fikrin Sovyet döneminde de incelendiğini hatırlatarak, "Sovyetler birkaç kez tsunami benzeri dalgalarla kıyı tesislerini yok etme fikrini araştırdı. Her seferinde bunun işe yaramayacağı sonucuna varıldı" dedi.

''KIYI YIKIMI GERÇEKÇİ DEĞİL''

Carnegie Endowment araştırmacısı Nicole Grajewski de Poseidon'un Sovyetlerin 1950'lerden bu yana sürdürdüğü çok güçlü sualtı nükleer sistemleri geleneğinin devamı olduğunu söyledi. Grajewski, Sovyetler döneminde yapılan araştırmalarda kıta sahanlığının enerjinin çoğunu emerek dev dalgaların hızla sönümlendiğini ve büyük ölçekli kıyı yıkımının fiziksel olarak gerçekçi olmadığını gösterdiğini aktardı.

DÜŞMANA KARŞI CAYDIRICI UNSUR

Uzmanlar ayrıca Poseidon'un askeri işlevinin sınırlı olduğunu ifade ederek bu tür silahların savaşın zaten başladığı senaryolarda düşmana karşı caydırıcılık unsuru olarak kullanılmak üzere geliştirildiğini ifade ediyor.

RUSYA'NIN NÜKLEER TESTLERİ

Rusya'nın Burevestnik nükleer füze ve insansız nükleer sualtı aracı Poseidon'un testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da harekete geçti. Trump, Pentagon'a (Savaş Bakanlığı) nükleer testlerin 'derhal' yapılması için talimat verdiğini söyledi. Trump'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra Kremlin'den açıklama geldi.

''BUNLAR NÜKLEER TEST DEĞİLDİ''

Her ülkenin savunma sistemini geliştirdiğini kaydeden Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve Pentagon'a ABD nükleer silahlarını test etme talimatına ilişkin, "Eğer Trump, bir şekilde Burevestnik testine atıfta bulunuyorsa, bu hiçbir şekilde bir nükleer test değildir. Tüm ülkeler savunma sistemlerini geliştiriyorlar, ancak bu bir nükleer test değildir" dedi.