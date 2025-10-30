Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Trump'ın Pentagon'a verdiği nükleer talimat Rusya'yı harekete geçirdi: Testleri yalanladılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'a nükleer testlerin yapılması için talimat vermesinin ardından Rusya'dan jet açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Burevestnik ve Poseidon testlerinin nükleer test olmadığını iddia etti. Peskov, Rusya ve ABD'nin yeni bir silah yarışına girmediğini söyledi.

30.10.2025
30.10.2025
saat ikonu 15:02

'nın Burevestnik nükleer füze ve insansız nükleer sualtı aracı Poseidon'un testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurmasının ardından Başkanı Donald Trump da harekete geçti. Trump, Pentagon'a (Savaş Bakanlığı) nükleer testlerin 'derhal' yapılması için talimat verdiğini söyledi. Trump'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra Kremlin'den açıklama geldi.

Trump'ın Pentagon'a verdiği nükleer talimat Rusya'yı harekete geçirdi: Testleri yalanladılar

''UZMAN MÜZAKERELERİ HENÜZ BAŞLAMADI''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki ülkenin nükleer silahsızlanma konusunda henüz uzman görüşmeleri gerçekleştirmediğini söyledi. Rus yetkili, "Ancak bu konu gündemde" dedi. Bu tür uzman müzakerelerine duyulan ihtiyacın temaslarda defalarca dile getirildiğini aktaran Rus sözcü, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’daki görüşmesinin ardından iki ülke arasında nükleer silahsızlanma konusunu müzakere edip etmediklerine dair soruya, "Bu oldukça karışık bir konu ve bu konuya ilişkin müzakereler uzamıştır. Ancak detaylı uzman müzakereleri henüz başlamadı" cevabını verdi.

Trump'ın Pentagon'a verdiği nükleer talimat Rusya'yı harekete geçirdi: Testleri yalanladılar

''BUNLAR NÜKLEER TEST DEĞİLDİ''

Her ülkenin savunma sistemini geliştirdiğini kaydeden Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve Pentagon'a ABD nükleer silahlarını test etme talimatına ilişkin, "Eğer Trump, bir şekilde Burevestnik testine atıfta bulunuyorsa, bu hiçbir şekilde bir nükleer test değildir. Tüm ülkeler savunma sistemlerini geliştiriyorlar, ancak bu bir nükleer test değildir" dedi.

Trump'ın Pentagon'a verdiği nükleer talimat Rusya'yı harekete geçirdi: Testleri yalanladılar

ABD İLE DİYALOG SÜRECEK

Peskov, ABD-Rusya diyaloğuna ilişkin ise Moskova’nın Washington ile yeniden başlayan diyaloğunun çıkmaza girdiğine inanmadığını söyledi. Rusya'nın Burevestnik ve Poseidon testleri ile ABD'nin nükleer silah testlerini yeniden başlatma planlarının bunu gösterdiğini söyleyen gazetecilere Peskov, "Hayır, göstermiyor" cevabını verdi.

Trump'ın Pentagon'a verdiği nükleer talimat Rusya'yı harekete geçirdi: Testleri yalanladılar

''SİLAH YARIŞINA GİRMEDİK''

Putin’in Burevestnik ve Poseidon testlerinin başarıyla tamamlandığını açıklamasına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin nükleer denizaltı teknolojisinde 25 yıl önde olduğunu iddia etmesine rağmen Rusya ve ABD’nin yeni bir silah yarışına girmediğini kaydeden Peskov, "Hala silah yarışına girmedik" dedi.

