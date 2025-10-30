Putin'in nükleer testlerine karşı ABD lideri Trump'tan Pentagon'a talimat

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Trump, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma (Savaş) Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtti.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA BİR HAFTADA 2 NÜKLEER TEST YAPTI

ABD lideri Trump'ın bu talimatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki nükleer testi gerçekleştirdiklerini duyurmasının ardından geldi. Putin, stratejik nükleer silah tatbikatı yapıldığını ve gelişmiş silah modellerinin test edildiğini aktarmıştı.

Rus lider, stratejik muharebe kuvvetlerinin eğitimi konusunda, Rusya'nın nükleer kalkanının güvenilirliğini bir kez daha teyit ettiklerini kaydederek, "Nükleer caydırıcı kuvvetlerimizin modernliği en üst seviyededir. En azından tüm nükleer devletlerden daha yüksek bir seviyede olduğunu söylemek muhtemelen abartı olmaz." demişti.

BUREVESTNİK FÜZESİ

Putin, tatbikat esnasında nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin test edilmesiyle ilgili olarak savunma sanayi ve savunma bakanlığı yetkililerinden bilgi aldığını dile getirmişti.

Putin, "Bu (silah), dünyada eşi benzeri olmayan, benzersiz bir ürün." demişti.

Söz konusu silahın testlerinin tamamlandığını söyleyen Putin, temel hedeflere ulaşıldığını ve füzenin orduda devreye sokulması için gereken düzenlemelerin yapılacağını anlatmıştı.

NÜKLEER İNSANSIZ SUALTI ARACI POSEIDON

Son olarak ise Rus lider, nükleer insansız sualtı aracı Poseidon'un test edildiğini duyurdu. Rus lider, testin başarılı bir şekilde sonlandığını şu sözlerle ifade etti:

"Bilmelisiniz ki dün umut vadeden bir başka sistemin testini daha gerçekleştirdik. Bu, nükleer tahrik sistemine sahip insansız su altı aracı Poseidon. İlk kez, onu sadece güçlendirici motoruyla bir uçak gemisi denizaltısından fırlatmayı başarmakla kalmadık, aynı zamanda aracın belirli bir süre kullandığı nükleer tahrik sistemini de ateşlemeyi başardık. Bu büyük bir başarı. Çünkü Burevestnik ile ilgili bahsettiğim tüm avantajlara ek olarak boyutları da oldukça küçük.''