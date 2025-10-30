Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Putin'in nükleer testlerine karşı ABD lideri Trump'tan Pentagon'a talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir haftada 2 nükleer test gerçekleştirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump da Savaş Bakanlığı'na (Pentagon) 'derhal' nükleer silah testlerine başlama talimatı verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 09:11

ABD Başkanı , kendi sosyal medya platformu 'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Trump, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma (Savaş) Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtti.

Putin'in nükleer testlerine karşı ABD lideri Trump'tan Pentagon'a talimat

Trump, ABD'nin ve 'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in nükleer testlerine karşı ABD lideri Trump'tan Pentagon'a talimat

RUSYA BİR HAFTADA 2 NÜKLEER TEST YAPTI

ABD lideri Trump'ın bu talimatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki nükleer testi gerçekleştirdiklerini duyurmasının ardından geldi. Putin, stratejik nükleer silah tatbikatı yapıldığını ve gelişmiş silah modellerinin test edildiğini aktarmıştı.

Rus lider, stratejik muharebe kuvvetlerinin eğitimi konusunda, Rusya'nın nükleer kalkanının güvenilirliğini bir kez daha teyit ettiklerini kaydederek, "Nükleer caydırıcı kuvvetlerimizin modernliği en üst seviyededir. En azından tüm nükleer devletlerden daha yüksek bir seviyede olduğunu söylemek muhtemelen abartı olmaz." demişti.

Putin'in nükleer testlerine karşı ABD lideri Trump'tan Pentagon'a talimat

BUREVESTNİK FÜZESİ

Putin, tatbikat esnasında nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin test edilmesiyle ilgili olarak savunma sanayi ve yetkililerinden bilgi aldığını dile getirmişti.

Putin'in nükleer testlerine karşı ABD lideri Trump'tan Pentagon'a talimat

Putin, "Bu (silah), dünyada eşi benzeri olmayan, benzersiz bir ürün." demişti.

Söz konusu silahın testlerinin tamamlandığını söyleyen Putin, temel hedeflere ulaşıldığını ve füzenin orduda devreye sokulması için gereken düzenlemelerin yapılacağını anlatmıştı.

NÜKLEER İNSANSIZ SUALTI ARACI POSEIDON

Son olarak ise Rus lider, nükleer insansız sualtı aracı Poseidon'un test edildiğini duyurdu. Rus lider, testin başarılı bir şekilde sonlandığını şu sözlerle ifade etti:

"Bilmelisiniz ki dün umut vadeden bir başka sistemin testini daha gerçekleştirdik. Bu, nükleer tahrik sistemine sahip insansız su altı aracı Poseidon. İlk kez, onu sadece güçlendirici motoruyla bir uçak gemisi denizaltısından fırlatmayı başarmakla kalmadık, aynı zamanda aracın belirli bir süre kullandığı nükleer tahrik sistemini de ateşlemeyi başardık. Bu büyük bir başarı. Çünkü Burevestnik ile ilgili bahsettiğim tüm avantajlara ek olarak boyutları da oldukça küçük.''

Putin'in nükleer testlerine karşı ABD lideri Trump'tan Pentagon'a talimat
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya'dan bir nükleer test daha: İnsansız sualtı aracı Poseidon
Trump-Putin görüşmesi krizi baş göstermişken Rusya'dan nükleer silahlı tatbikat
ETİKETLER
#çin
#rusya
#donald trump
#savunma bakanlığı
#nükleer silahlar
#truth social
#Nükleer Test
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.