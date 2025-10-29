Rusya'dan bir nükleer test daha: İnsansız sualtı aracı Poseidon

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde 'dünyada eşi benzeri olmayan' diyerek nitelendirdiği nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını duyurdu. Rus lider Putin son olarak ise nükleer Poseidon sualtı insansız aracının testlerine değindi.

''BU BÜYÜK BİR BAŞARI''

Ukrayna ile çatışmalarda yaralanan askerlerin tedavi gördüğü Moskova'daki Merkez Askeri Klinik Hastanesi'ni ziyaret eden Putin, bu kez de nükleer insansız sualtı aracı Poseidon'un test edildiğini duyurdu. Rus lider, testin başarılı bir şekilde sonlandığını şu sözlerle ifade etti:

"Bilmelisiniz ki dün umut vadeden bir başka sistemin testini daha gerçekleştirdik. Bu, nükleer tahrik sistemine sahip insansız su altı aracı Poseidon. İlk kez, onu sadece güçlendirici motoruyla bir uçak gemisi denizaltısından fırlatmayı başarmakla kalmadık, aynı zamanda aracın belirli bir süre kullandığı nükleer tahrik sistemini de ateşlemeyi başardık. Bu büyük bir başarı. Çünkü Burevestnik ile ilgili bahsettiğim tüm avantajlara ek olarak boyutları da oldukça küçük.''

''POSEIDON SARMAT FÜZESİNDEN DAHA GÜÇLÜ''

''Burevestnik bir denizaltıdaki nükleer reaktörden bin kat daha küçükken, bu reaktör bir denizaltıdaki nükleer reaktörden 100 kat daha küçük. Ancak Poseidon'un gücü, kıtalararası füzemiz Sarmat'ınkinden bile çok daha fazla. Dünyada Sarmat gibi başka bir füze yok. Bizde de henüz görevde olan bir tane yok, yakında olacak. Ancak Poseidon, Sarmat'tan önemli ölçüde daha güçlü. Dahası, bu insansız sualtı aracının hızı ve hareket derinliği dünyada emsalsiz ve yakın gelecekte ortaya çıkması pek muhtemel değil. Ayrıca onu engellemek için mevcut bir müdahale yöntemi de yok.''

BUREVESTNİK FÜZESİ DE TEST EDİLMİŞTİ

Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, stratejik nükleer silah tatbikatı yapıldığını ve gelişmiş silah modellerinin test edildiğini aktarmıştı.

Rus lider, stratejik muharebe kuvvetlerinin eğitimi konusunda, Rusya'nın nükleer kalkanının güvenilirliğini bir kez daha teyit ettiklerini kaydederek, "Nükleer caydırıcı kuvvetlerimizin modernliği en üst seviyededir. En azından tüm nükleer devletlerden daha yüksek bir seviyede olduğunu söylemek muhtemelen abartı olmaz." demişti.

''DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BENZERSİZ SİLAH''

Rusya Devlet Başkanı Putin, tatbikat esnasında nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin test edilmesiyle ilgili olarak savunma sanayi ve savunma bakanlığı yetkililerinden bilgi aldığını dile getirmişti.

Putin, "Bu (silah), dünyada eşi benzeri olmayan, benzersiz bir ürün." demişti.

Söz konusu silahın testlerinin tamamlandığını söyleyen Putin, temel hedeflere ulaşıldığını ve füzenin orduda devreye sokulması için gereken düzenlemelerin yapılacağını anlatmıştı.