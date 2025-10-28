Menü Kapat
14°
Almanya, Rusya tehdidine karşı bir önlem daha aldı: Askeri tesislerini geri alıyor

Almanya Savunma Bakanlığı, Rus tehdidine karşı yeni bir önlemle adından söz ettirdi. Sivil kullanıma açılan 200 askeri tesis geri alınacak.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 17:18

, silahlı kuvvetlerinin personel sayısını artırmak için yasasında değişikliklere hazırlanan ve 2026 yılındaki askeri harcamalarını 108 milyar euroya yükseltmeyi hedeflerken, ordusunun dönüşümü için adımlar atmaya devam ediyor.

Alman medyasında yer alan haberlere göre , silahlı kuvvetlerin artacak personel sayısı ve operasyonel faaliyetler nedeniyle mülkünde olan 200 askeri tesisin sivil kullanımına son verdi. Bu bağlamda, ülkede zorunlu askerliğin 2011 yılında kaldırılmasından bu yana sivil halk ve belediyeler tarafından kiralanarak kullanılan askeri kışla ve hava üssü gibi tesisler, Alman ordusunun stratejik rezerv alanına dönüştürülecek.

Yeniden Alman ordusunun kullanımına geçecek tesisler arasında Berlin’deki Tegel Havalimanı’nın bazı bölümleri, Bavyera eyaletindeki Fürstenfeldbruck bölgesinde yer alan eski bir hava üssü ve Bielefeld şehrindeki Rochdale Kışlası’nda bir spor kulübü tarafından kullanılan bir hangar da bulunuyor.

TOPLU KONUTLAR İÇİN SATIŞLAR İPTAL

Savunma Bakanlığının kararı sonrasında bazı belediyelerin toplu konut alanı oluşturmak için satın aldığı askeri arazi ve tesislerin satışı da iptal edildi. Stratejik rezerv alanına dönüştürülecek 200 tesisin önümüzdeki yıldan itibaren Alman ordusunun kullanımına açılacağı belirtiliyor.

35 YILDIR SİVİL KULLANIMDAYDI

Almanya’da askeri tesislerin kiralama veya satış yoluyla sivil halkın ve yerel yönetimlerin kullanımına açılması 1990’lı yıllarda başlamış ancak 2011 yılında zorunlu askerliğin askıya alınmasıyla süreç hızlanmıştı.

#Almanya
#savunma bakanlığı
#askerlik
#Askeri Harcamalar
#Stratejik Rezerv
#Sivil Kullanım
#Dünya
