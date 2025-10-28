Putin-Trump görüşmesi neden gerçekleşmiyor? Moskova Alaska'daki tekliflerin onaylanmasını istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin bir türlü gerçekleşmemesine dair Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamalarda bulundu. Lavrov, Lavrov, ABD ile havacılık sektöründe işbirliği yapmak istediklerini ve bunu Amerikalı meslektaşlarıyla görüşmelerde teklif ettiklerini anlatarak, "Ancak yaptığımız görüşmelerde bunun Amerikalıların önceliği olmadığını hissediyoruz." dedi.

''GARANTİLERE İHTİYACIMIZ VAR''

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Başkan Putin ile bir araya gelmek için Ukrayna ile ilgili anlaşma sağlanacağından emin olmak istediği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Bizim de devlet başkanlarının görüşmesinin somut sonuçlara yol açacağına dair garantilere ihtiyacımız var. Sonuca varmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

''ALASKA'DAKİ TEKLİFLERİN ONAYLANMASINI BEKLİYORUZ''

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Putin ile Trump arasında ağustosta Alaska’da gerçekleşen zirve öncesi Rusya’yı ziyaret ettiğini ve Rus tarafına bazı tekliflerde bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Bu teklifleri Alaska’da destekledik. Bu teklifler temelinde nihai anlaşmalara varmak için hareket etmeye hazır olduğumuzu teyit ettik. ABD’nin tarafımıza ilettiği ve baz aldığımız teklifleri onaylamasını bekliyoruz." diye konuştu.

''AVRUPA GİRİŞİMLERİNDEN VAZGEÇMELİ''

Lavrov, Ukrayna’da uzun vadeli barışın sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Trump’ın gerçekten Kiev yönetimine silah ve para akışının devam etmesi için koşulların oluşturulması yerine sürdürülebilir bir barış istediğini umuyoruz. Bu, Kiev’in Rusya’ya karşı savaşta Avrupalıların aracı olmasından ve bu yöndeki girişimlerden vazgeçmesi için lazım." dedi.

''NEW START'A OLUMLU CEVAP ALACAĞIMIZI UMUYORUM''

Rusya Devlet Başkanı Putin’in daha önce ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca uyma teklifinde bulunduğunu anımsatan Lavrov, burada anlaşmanın uzatılması ihtimalinin söz konusu olmadığını söyledi.

Lavrov, "ABD’den New START Antlaşması'nda yer alan hususlara tek taraflı olarak uyma yönündeki teklifimize olumlu cevap alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.