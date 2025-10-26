Menü Kapat
20°
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'nin yaptırımları Rusya'yı kızdırdı: İkili ilişkiler zedelendi!

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Kremlin'ten tepki geldi. Sözcü Dmitriy Peskov, 'dostça olmayan' bir adım olduğunu söyleyerek, ikili ilişkileri zedelediğini ifade etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 15:26

Hazine Bakanlığı, 23 Ekim'de 'nın iki büyük şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini listesine ekledi. Kremlin, yeni yaptırımlara tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere ve krizinin çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

''İKİLİ İLİŞKİLERİ ZEDELEDİ''

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını değerlendiren Peskov, "Bu, dostça olmayan adım. Bu eylemler, ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması ihtimalini gerçekten zedeledi. Ancak bu, hedeflerden vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Bizim için faydalı olanı yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya’nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini dile getirerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği nüanslara rağmen çıkarlarımıza odaklanmalıyız. Çıkarımız, ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmaktır." şeklinde konuştu.

AVRUPA'YA SUÇLAMA

Ukrayna krizinin çözüm sürecinde duraklama olduğunu belirten Peskov, "Ukraynalılar, müzakere sürecini istemiyor. Avrupalılar, onları buna itiyor. Avrupa Birliği'nin (AB) savaş histerisi içinde olduğunu görüyoruz. Bu da duraklamanın nedeni." dedi.

Sözcü Peskov, Batı’da dondurulan Rus varlıklarına el koyma girişimlerine karşılık vereceklerini ve bunun için tüm yasal araçları kullanacaklarını kaydetti.

ETİKETLER
#petrol
#ukrayna
#rusya
#abd
#yaptırım
#Rosneft
#Lukoil
#Dünya
