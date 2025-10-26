Rusya tehdidi zorunlu askerliği geri getirdi! Avrupa ülkeleri alarmda

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'da Rus tedirginliği başladı. Savunma sanayi ve ordularını geliştirmeye yönelik hamleler yapan Avrupa ülkelerinden Hırvatistan da 17 yıl sonra zorunlu askerliği geri getirdi. Yasa tasarısı, parlamentoda yapılan oylamada 84’e karşı 11 oyla kabul edildi.

Hırvatistan'ın kamu yayıncısı HRT'ye göre, zorunlu askerlik hizmeti 2 ay sürecek ve temel askeri eğitim verilecek.

2008 yılında gönüllülük esasına geçilmesiyle askıya alınan uygulama, 17 yıl sonra yeniden yürürlüğe girmiş olacak.

ULUSAL GÜVENLİĞE KATKI

Hırvatistan Savunma Bakanlığı, kararın amacını “Gençlere kriz anlarında ihtiyaç duyulacak temel bilgi ve becerileri kazandırarak ulusal güvenliğe katkı sağlamak” sözleriyle açıkladı.

Yetkililer, 2007 doğumlu gençleri yıl sonuna kadar sağlık kontrollerine çağırmaya hazırlanıyor. Bakanlık ayrıca, askerlik hizmeti süresince maaş ödeneceğini ve vicdani ret hakkını kullananların sivil hizmette görev yapabileceğini duyurdu.