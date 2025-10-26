Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rusya tehdidi zorunlu askerliği geri getirdi! Avrupa ülkeleri alarmda

Avrupa ülkeleri bir bir olası savaşa önlem alıyor. Hırvatistan zorunlu askerliği 17 yıl sonra geri getirdi. Rusya tehdidine karşı hazırlıklar sürüyor.

Rusya tehdidi zorunlu askerliği geri getirdi! Avrupa ülkeleri alarmda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 11:59

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'da Rus tedirginliği başladı. sanayi ve ordularını geliştirmeye yönelik hamleler yapan Avrupa ülkelerinden da 17 yıl sonra zorunlu askerliği geri getirdi. Yasa tasarısı, parlamentoda yapılan oylamada 84’e karşı 11 oyla kabul edildi.

Hırvatistan'ın kamu yayıncısı HRT'ye göre, zorunlu askerlik hizmeti 2 ay sürecek ve temel askeri eğitim verilecek.

2008 yılında gönüllülük esasına geçilmesiyle askıya alınan uygulama, 17 yıl sonra yeniden yürürlüğe girmiş olacak.

Rusya tehdidi zorunlu askerliği geri getirdi! Avrupa ülkeleri alarmda

ULUSAL GÜVENLİĞE KATKI

Hırvatistan Savunma Bakanlığı, kararın amacını “Gençlere kriz anlarında ihtiyaç duyulacak temel bilgi ve becerileri kazandırarak ulusal güvenliğe katkı sağlamak” sözleriyle açıkladı.

Yetkililer, 2007 doğumlu gençleri yıl sonuna kadar sağlık kontrollerine çağırmaya hazırlanıyor. Bakanlık ayrıca, askerlik hizmeti süresince maaş ödeneceğini ve vicdani ret hakkını kullananların sivil hizmette görev yapabileceğini duyurdu.

