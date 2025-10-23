Menü Kapat
17°
 Berkay Alptekin

Kazakistan-Rusya sınırında İHA krizi! Yerleşim yerine bomba gibi düştü

Kazakistan'ın Rusya sınırına yakın bölgesi Batı Kazakistan'da kaynağı bilinmeyen bir İHA'nın patlayarak düştüğü bildirildi. İHA parçası yerleşim yerlerinden uzakta bulunurken, herhangi bir can kaybı veya maddi hasar olmadığı açıklandı. Öte yandan İHA'nın menşei ve olayın şartları araştırılıyor.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Kazakistan bölgesinin Burlin ilçesinde kaynağı bilinmeyen ’nın patladığı olayın tespit edildiği aktarıldı.

İHA parçalarının yerleşim yerlerinden uzakta bir noktada bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir can kaybı veya maddi hasar kaydedilmedi. Olayın şartlarını ve söz konusu cismin menşeini belirlemeye yönelik inceleme çalışmaları yürütülüyor. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından hava sahasının kontrolünün güçlendirilmesi ve hava araçlarının devlet sınırını izinsiz ihlal etmesinin önlenmesine yönelik ek tedbirler alındı. Söz konusu araçların potansiyel sahipleri olabilecek yabancı ortaklarla istişareler yürütülüyor" ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan-Rusya sınırında İHA krizi! Yerleşim yerine bomba gibi düştü

"KÖYDEKİ EVLERİN ÇATILARI NEREDEYSE UÇUYORDU"

Öte yandan Kazakistan basını, düşen İHA’nın patlayıcı yüklü olabileceği ileri sürerek, "Sabah saatlerinde Kızıltal köyü yakınlarında kaynağı bilinmeyen bir dron patladı. Köydeki evlerin çatıları neredeyse uçuyordu. Oluşan kraterden anlaşıldığı kadarıyla dron bir patlayıcı taşıyordu" ifadelerine yer verdi.

İHA’nın düştüğü yerde polis ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Kazakistan-Rusya sınırında İHA krizi! Yerleşim yerine bomba gibi düştü
