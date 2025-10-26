Rusya'dan Ukrayna'nın kalbine hava saldırısı! Kiev'de 3 ölü, 29 yaralı

Kategoriler
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusların şehre hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.
Rus ordusunun düzenlediği saldırılar nedeniyle Kiev'in farklı semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü aktaran Kliçko, bazı yerlerde saldırı sonucu yangınların çıktığını ifade etti.
Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı çocuk 29 kişinin de yaralandığını kaydetti.