Rusya, Ukrayna'da gazetecileri hedef aldı! 2 ölü

Rusya'ya ait Lancet tipi bir dron, Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda yer alan Kramatorsk şehrindeki bir akaryakıt istasyonuna isabet etti. Saldırı sırasında araçlarıyla istasyonda bulunan Freedom TV muhabiri Olena Gubanova ve kameraman Yevhen Karmazin olay yerinde hayatını kaybetti

Donetsk Bölge Askeri İdaresi Başkanı Vadim Filashkin, hayatını kaybeden muhabir ve kameraman için Rusya'nın Şubat 2022 tarihinde "Özel Askeri Operasyon" adı altında başlattığı savaşın başından beri bölgedeki durumu anbean takip ettiğini belirtti.

"HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Filashkin yaptığı açıklamada, "Donetsk'in en sıcak noktalarında çalıştılar, her zaman her yerde ilklerdi. Bunun tam da onlara olabileceğine inanmak zor... Bu, bölge ve hepimiz için büyük bir kayıp. Duyarlı, adil ve dürüst. Olena ve Yevhen, sonsuza kadar böyle hatırlanacaklar... Ailelerine, yakınlarına ve meslektaşlarına içten taziyelerimi sunarım. Rusya terörist bir ülkedir ve tüm suçlarının bedelini ödemelidir!" ifadelerine yer verdi.