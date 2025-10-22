Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Yerleşim yerleri ağır hasar gördü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, gece saatlerinde ülkesinin birçok yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev, Odessa, Çernihiv, Dnipropetrovsk, Kropıvnıtski, Poltava, Vinnitsa, Zaporijya, Çerkassi ve Sumi bölgelerinin hedef alındığını ifade etti.

6 ÖLÜ, 17 YARALI

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandığını, 2'si çocuk 6 kişinin de hayatını kaybettiğini bildiren Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) ve müttefik ülkelere Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulama çağrısında bulundu.

