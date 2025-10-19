Rusya, Ukrayna'da işgali sürdürüyor: Kritik 2 bölgede yeni yerleşim yerleri ele geçirildi

Rusya ve Ukrayna Savaşı için ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesine rağmen henüz barış için bir hamle gelmedi. İki ülke arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Rus ordusu, birçok bölgede ilerlemesini sürdürüyor. Son olarak, Rusya, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

2 YERLEŞİM YERİ RUSYA'NIN ELİNDE

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubuna bağlı birlikler, cephede ilerleyerek Zaporijya bölgesinde Poltavka yerleşim yerini kurtardı. Merkez askeri grubu birlikleri de aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Çunişino yerleşim birimini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.