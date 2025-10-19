Menü Kapat
17°
 Berrak Arıcan Baş

Rusya, Ukrayna'da işgali sürdürüyor: Kritik 2 bölgede yeni yerleşim yerleri ele geçirildi

Rusya ve Ukrayna Savaşı şiddetli çatışmalarla devam ederken Moskova, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya, Ukrayna'da işgali sürdürüyor: Kritik 2 bölgede yeni yerleşim yerleri ele geçirildi
AA
19.10.2025
19.10.2025
ve Savaşı için ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesine rağmen henüz barış için bir hamle gelmedi. İki ülke arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. , birçok bölgede ilerlemesini sürdürüyor. Son olarak, Rusya, ve bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Rusya, Ukrayna'da işgali sürdürüyor: Kritik 2 bölgede yeni yerleşim yerleri ele geçirildi

2 YERLEŞİM YERİ RUSYA'NIN ELİNDE

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubuna bağlı birlikler, cephede ilerleyerek Zaporijya bölgesinde Poltavka yerleşim yerini kurtardı. Merkez askeri grubu birlikleri de aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Çunişino yerleşim birimini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

