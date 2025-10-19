Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rusya, barışı manipüle ediyor! Zelenskiy'den müttefiklerine 'baskı' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini, barışı sürekli olarak manipüle ettiğini söyledi. Zelenskiy, Ukrayna'da sivillerin ve kritik altyapıların hedef alındığını da belirtti.

Rusya, barışı manipüle ediyor! Zelenskiy'den müttefiklerine 'baskı' çağrısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 13:46

ve Rusya arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna lideri , Rusya'nın hava saldırılarını sürdürdüğünü ve barışa istekli olmadığını ifade etti.

Telegram hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Rus ordusunun sadece son bir haftada ülkesine yönelik saldırılarda 3 bin 270 insansız hava aracı (İHA), 1370 güdümlü bomba ve farklı türden yaklaşık 50 füze kullandığını aktardı. Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmeye çalıştıklarını da kaydetti.

Rusya, barışı manipüle ediyor! Zelenskiy'den müttefiklerine 'baskı' çağrısı

''MANİPÜLATİF RUSYA''

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için daha önce koşulsuz ateşkesin sağlanması, havada, denizde ve karada saldırıların durdurulması için "defalarca" farklı önerilerde bulunduklarını belirten, "Ama bu süreci sürekli yavaşlatan, manipüle eden, müzakereleri uzatan, halkımızı hava saldırılarıyla terörize eden ve cepheye yönelik saldırıları tırmandıran 'dır. Savaş, sadece Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya, barışı manipüle ediyor! Zelenskiy'den müttefiklerine 'baskı' çağrısı

Müttefiklere Rusya'ya baskı kurmaları çağrısı yapan Zelenskiy, "güç yoluyla barış sağlanmasının" mümkün olduğunu savundu.

Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i görüşmelerle durdurmak işe yaramayacak, baskı gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

