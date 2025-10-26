Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Putin duyurdu: 'Dünyada eşi benzeri olmayan silah' Burevestnik'in testleri tamamlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'dünyada eşi benzeri olmayan silah' olarak tanımladığı, nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını duyurdu.

Putin duyurdu: 'Dünyada eşi benzeri olmayan silah' Burevestnik'in testleri tamamlandı
Devlet Başkanı Vladimir , askeri üniformasını giydi ve Rus ordusunun Ukrayna’da savaşan Müşterek Kuvvetler Birliğinin komuta merkezlerinden birini ziyaret etti. Rus lider Putin, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve çatışma bölgesindeki birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı.

Savaş bölgesindeki durum ile ilgili olarak yetkililerden bilgi alan Putin, burada yaptığı konuşmada, hafta içinde stratejik nükleer silah tatbikatı yapıldığını ve gelişmiş silah modellerinin test edildiğini aktardı.

Putin, stratejik muharebe kuvvetlerinin eğitimi konusunda, Rusya'nın nükleer kalkanının güvenilirliğini bir kez daha teyit ettiklerini kaydederek, "Nükleer caydırıcı kuvvetlerimizin modernliği en üst seviyededir. En azından tüm nükleer devletlerden daha yüksek bir seviyede olduğunu söylemek muhtemelen abartı olmaz." diye konuştu.

Putin duyurdu: 'Dünyada eşi benzeri olmayan silah' Burevestnik'in testleri tamamlandı

''DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BENZERSİZ SİLAH''

Rusya Devlet Başkanı Putin, tatbikat esnasında nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin test edilmesiyle ilgili olarak savunma sanayi ve savunma bakanlığı yetkililerinden bilgi aldığını dile getirdi.

Putin, "Bu (silah), dünyada eşi benzeri olmayan, benzersiz bir ürün." dedi.

Söz konusu silahın testlerinin tamamlandığını söyleyen Putin, temel hedeflere ulaşıldığını ve füzenin orduda devreye sokulması için gereken düzenlemelerin yapılacağını anlattı.

Putin duyurdu: 'Dünyada eşi benzeri olmayan silah' Burevestnik'in testleri tamamlandı

BUREVESTNİK FÜZESİ 15 SAAT HAVADA KALDI

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ise hafta içinde stratejik nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat ve bazı silahların denemelerinin yapıldığını hatırlatarak, tatbikatın amacına ulaştığını bildirdi.

Burevestnik füzesinin 21 Ekim’de test edildiğini kaydeden Gerasimov, test ile ilgili şunları söyledi:

"Diğer denemelerden farkı, füzenin saatlerce uçmasıdır. Bu süre zarfında bu füze 14 bin kilometre mesafe kat etti. Ancak bu sınır değil. Nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip. Burevestnik'in teknik özellikleri, her mesafeden yüksek koruma altındaki hedeflere garantili ulaşılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca füze, uçuş sırasında öngörülen tüm dikey ve yatay manevraları gerçekleştirerek, füze savunma ve hava savunma sistemlerinden kaçma konusundaki yüksek kabiliyetlerini kanıtladı. 15 saat boyunca füze havada kaldı. Ancak bu sınır değil."

Putin duyurdu: 'Dünyada eşi benzeri olmayan silah' Burevestnik'in testleri tamamlandı

UKRAYNALI ASKERLER KUŞATILDI

Gerasimov, Putin'e Ukrayna'daki cephe hattında, Kupyansk ve Krasnoarmeysk yönlerindeki durum hakkında da bilgi verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'da "özel " çerçevesinde görevini yerine getirmeye devam ettiğini belirten Gerasimov, cephede Krasnoarmeysk ve Dimitrovo bölgesinde Ukraynalı askerlerin kuşatıldığını aktardı.

Gerasimov, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinin de kuşatma altına alındığını anlatarak, "Batı askeri grubu birlikleri, Krasnolimansk yönünde ilerlemeye devam ediyor. Yampol yerleşim yeri kurtarılmak üzere. Diğer yönlerde de saldırılara devam ediliyor." şeklinde konuştu.

Rus sınırında Harkiv bölgesindeki Volçansk kentinin de yüzde 70'inin Rus ordusunca ele geçirildiği bilgisini paylaşan Gerasimov, Doğu askeri grubu birliklerinin ise Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde ilerlemeye devam ettiğini, son iki haftada bu bölgelerde 6 yerleşim yerinin ele geçirildiğini kaydetti.

