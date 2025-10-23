Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Dünya
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Donald Trump'tan flaş karar! Putin ile görüşmeyi iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Budapeşte'de Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. Rusya'ya yeni yaptırım kararı aldığını belirten Trump, zirveyi neden iptal ettiğini de açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
01:43
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
02:14

ABD Başkanı ile Devlet Başkanı arasındaki liderler zirvesiyle ilgili belirsizlik sona erdi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelmesi beklenen iki liderin görüşmesi iptal oldu. Kararı ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Donald Trump, Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump'tan flaş karar! Putin ile görüşmeyi iptal etti

PUTIN İLE GÖRÜŞMEYİ NEDEN İPTAL ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılması beklenirken iptal edilen zirveye ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı, "Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz." dedi.

Donald Trump'tan flaş karar! Putin ile görüşmeyi iptal etti

RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI

Rusya ile 'nın anlaşamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Trump, Moskova'ya ekonomik yaptırımlarla daha sert mesajlar vereceklerini ima etti.

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın iki büyük şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine eklemeleri konusunda ise "Artık zamanının geldiğini hissettim, uzun süre bekledim. Bunlar çok ağır ." değerlendirmesini yaptı.

Donald Trump'tan flaş karar! Putin ile görüşmeyi iptal etti

Rus petrol şirketlerine getirilen yaptırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Bunlar, onların iki büyük petrol şirketine karşı uygulanan çok büyük yaptırımlar ve bunların uzun sürmemesini umuyoruz. Savaşın sona ermesini umuyoruz." diye konuştu.

