Konyaspor Beşiktaş maç sonucu kaç kaç?

Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta ertelenen karşılaşmasında Konyaspor'un misafiri oldu.

Mücadelenin ilk devresini Wilfred Ndidi'nin 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, 73. dakikada Tammy Abraham ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-0 galip çıktı.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, 2 maç aradan sonra kazanarak 16 puana ulaştı.

Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ise 9. sırada 11 puanla kaldı.

Hafta sonunda Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Konyaspor ise Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak.