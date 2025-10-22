Konyaspor Beşiktaş maç sonucu kaç kaç?

Kategoriler
Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta ertelenen karşılaşmasında Konyaspor'un misafiri oldu.
Mücadelenin ilk devresini Wilfred Ndidi'nin 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, 73. dakikada Tammy Abraham ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-0 galip çıktı.
Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, 2 maç aradan sonra kazanarak 16 puana ulaştı.
Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ise 9. sırada 11 puanla kaldı.
Hafta sonunda Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
Konyaspor ise Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak.