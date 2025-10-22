Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bakan Yerlikaya yeni trafik cezalarına örnek gösterdi: Artık bunu yapanın ehliyeti gidecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik cezalarında yapılacak değişiklikleri makas atan bir sürücünün hatasıyla örnek gösterdi. Sosyal medyada yayılan görüntüyü paylaşan Bakan Yerlikaya, mevcut yasayla yeni teklifteki cezaları kıyasladı.

Yeni Teklifi'ne göre artık trafiği tehlikeye atan hareketlerde bulunanlara ağır cezalar gelecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde motosiklet sürücüsünün trafikte makas atarak trafik terörü yaşattığı anları paylaştı. Mevcut yasanın caydırıcılığına dikkat çeken Yerlikaya artık uygulanacak cezaya dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya yeni trafik cezalarına örnek gösterdi: Artık bunu yapanın ehliyeti gidecek

"MEVCUT KANUNDA NE EHLİYET ALINIYOR NE ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR"


İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ‘Makas atan sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor? Bu ceza caydırıcı mı olabilir mi?’ 2024 yılında ‘makas atan sürücüler’ yüzünden 128 trafik kazası meydana geldi. 5 canımızı yitirdik. 218 vatandaşımız da yaralandı. Bu kabul edilemez. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Y.C.K. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nca idari para cezası uygulandı.

Bakan Yerlikaya yeni trafik cezalarına örnek gösterdi: Artık bunu yapanın ehliyeti gidecek

MAKAS ATANA 90 BİN LİRA CEZA, EHLİYETE VE ARACA EL KOYMA


Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Makas atan, sürücüye 90 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. ‘Biz Gereğini Yaparız" dedi.

Bakan Yerlikaya yeni trafik cezalarına örnek gösterdi: Artık bunu yapanın ehliyeti gidecek
