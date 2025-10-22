Galatasaray kazandı ülke puanı güncellendi! Türkiye ülke puanı ve sıralaması

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda Galatasaray, 3. hafta karşılaşmasında Bodo/Glimt’le mücadele etti.
Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek ikinci zaferini elde etti.
Galatasaray, Liverpool galibiyetinden sonra Bodo/Glimt’i de geçip puanını 6’ya çıkardı.
Galatasaray’ın gollerini Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün attı.
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın zaferinin ardından UEFA ülke puanı yenilendi.
İşte UEFA ülke puanında güncel durum: