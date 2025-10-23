KOSGEB İş Geliştirme Destek başvuruları son gün ne zaman?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
KOSGEB’in Girişimci Destek Programı dâhilinde verilen İş Geliştirme Desteği kapsamında işletmelere 2 milyon TL’ye kadar hibe ve finansman olanağı sunulacak.
Program; yazılım, e-ticaret, danışmanlık, üretim ve teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimcileri kapsamına alıyor.
KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında kabul edilecek.
Bu doğrultuda destek almak isteyen girişimcilerin başvuru yapmaları için son gün 31 Ekim.
2 milyon TL’ye kadar sağlanacak desteklerin ödemeleri ise 36 ay ertelenerek başlayacak.
Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne ise;
işletmeler başvuruda bulunabilecek.