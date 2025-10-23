Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Erdem Avsar

KOSGEB İş Geliştirme Destek başvuruları son gün ne zaman?

KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde sağlanan İş Büyütme Desteği için başvuruda bulunacak vatandaşlar, son tarih bilgisini merak ediyor.

KOSGEB İş Geliştirme Destek başvuruları son gün ne zaman?
Haber Merkezi
23.10.2025
23.10.2025
’in Girişimci Destek Programı dâhilinde verilen İş Geliştirme Desteği kapsamında işletmelere 2 milyon TL’ye kadar ve olanağı sunulacak.

Program; , e-ticaret, danışmanlık, üretim ve gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimcileri kapsamına alıyor.

KOSGEB İş Geliştirme Destek başvuruları son gün ne zaman?

KOSGEB DESTEK BAŞVURULARINDA SON TARİH NE ZAMAN?

KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında kabul edilecek.

Bu doğrultuda destek almak isteyen girişimcilerin başvuru yapmaları için son gün 31 Ekim.

2 milyon TL’ye kadar sağlanacak desteklerin ödemeleri ise 36 ay ertelenerek başlayacak.

KOSGEB İş Geliştirme Destek başvuruları son gün ne zaman?

Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne ise;

  • telekomünikasyon,
  • yazılım programlama,
  • danışmanlık ve ilgili hizmetler,
  • bilişim altyapısı,
  • veri işleme, barındırma ve diğer bilgi teknolojisi faaliyetleri ile
  • bilimsel araştırma ve Ar-Ge çalışmaları yürüten

işletmeler başvuruda bulunabilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

KOSGEB ödemeleri nasıl yapılacak?
Destekten yararlanan girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek verilecek ve ödemeler 36 ay ertelemeli olarak başlayacak.
