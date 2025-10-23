KOSGEB İş Geliştirme Destek başvuruları son gün ne zaman?

KOSGEB’in Girişimci Destek Programı dâhilinde verilen İş Geliştirme Desteği kapsamında işletmelere 2 milyon TL’ye kadar hibe ve finansman olanağı sunulacak.

Program; yazılım, e-ticaret, danışmanlık, üretim ve teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimcileri kapsamına alıyor.

KOSGEB DESTEK BAŞVURULARINDA SON TARİH NE ZAMAN?

KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında kabul edilecek.

Bu doğrultuda destek almak isteyen girişimcilerin başvuru yapmaları için son gün 31 Ekim.

2 milyon TL’ye kadar sağlanacak desteklerin ödemeleri ise 36 ay ertelenerek başlayacak.

Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne ise;

telekomünikasyon,

yazılım programlama,

danışmanlık ve ilgili hizmetler,

bilişim altyapısı,

veri işleme, barındırma ve diğer bilgi teknolojisi faaliyetleri ile

bilimsel araştırma ve Ar-Ge çalışmaları yürüten

işletmeler başvuruda bulunabilecek.