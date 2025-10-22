2025 GSS prim borcu affı kimleri kapsayacak? 1,5 milyon kişi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan milyonlarca vatandaş için müjde niteliğinde haber geldi.

2015 yılına ait, zaman aşımına giren GSS borçlarının silinmesi için yeni düzenleme Meclis’e sunuluyor.

Bu çerçevede takriben 1,5 milyon vatandaşın toplam 3 milyar 128 milyon TL’lik borcu ortadan kalkacak.

GSS borç affı teklifinin, 23 Ekim 2025 Perşembe günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınması bekleniyor.

Düzenlemenin, vergi paketine dâhil edilerek kısa sürede yasalaşması öngörülüyor.

GSS PRİM BORCU AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

2015 yılına ait GSS prim borcu bulunan yurttaşlar,

Borcu zaman aşımı süresi olan 10 yılı doldurmuş kişiler,

Gelir testi yaptırmamış veya ödemesini gerçekleştirmemiş olanlar,

Toplamda 1,5 milyon kişi bu düzenlemeden yararlanarak borçtan kurtulacak.