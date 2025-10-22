Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump-Putin görüşmesi krizi baş göstermişken Rusya'dan nükleer silahlı tatbikat

ABD ile Rusya arasında 'liderlerin görüşme' krizi baş göstermişken Rus ordusu, stratejik nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat gerçekleştirdi. Kıtalararası balistik ve seyir füzeleri ateşlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 16:59

ABD Başkanı Donald Trump ile Devlet Başkanı Vladimir 'in görüşmesine dair belirsizlik sürerken Moskova'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Trump-Putin görüşmesi krizi baş göstermişken Rusya'dan nükleer silahlı tatbikat

Rus ordusu, Putin'in komutasında stratejik kullanımına yönelik gerçekleştirdi.

Trump-Putin görüşmesi krizi baş göstermişken Rusya'dan nükleer silahlı tatbikat

BALİSTİK VE SEYİR FÜZELERİ ATEŞLENDİ

Tatbikata, Rus ordusundaki hava, kara ve deniz kuvvetlerindeki unsurların katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca kıtalararası balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığı kaydedildi.

Trump-Putin görüşmesi krizi baş göstermişken Rusya'dan nükleer silahlı tatbikat

"Yars" kıtalararası balistik füzenin Kamçatka, "Sineva" balistik füzenin ise Barents Denizi'ndeki nükleer denizaltıdan fırlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Tu-95MS uçağının da tatbikata katıldığına işaret edildi.

Trump-Putin görüşmesi krizi baş göstermişken Rusya'dan nükleer silahlı tatbikat

PUTİN'İN BAŞKANLIĞINDA TATBİKAT

Putin'in başkanlığındaki tatbikat kapsamındaki toplantıya Rusya Savunma Bakanı Andrey Belausov'un da katıldığı belirtilen açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un faaliyet konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Trump-Putin görüşmesi krizi baş göstermişken Rusya'dan nükleer silahlı tatbikat

Rusya, son olarak Ekim 2024'te nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat yapmıştı.

Trump-Putin görüşmesi krizi baş göstermişken Rusya'dan nükleer silahlı tatbikat
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın beklediği Trump ve Putin zirvesi için Beyaz Saray'dan açıklama
Rusya’ya gözdağı! F-16’ları uçurmuşlardı: Vur emri veririz
ETİKETLER
#rusya
#putin
#tatbikat
#balistik füze
#nükleer silah
#seyir füzesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.