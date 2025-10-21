Menü Kapat
16°
 Banu İriç

Dünyanın beklediği Trump ve Putin zirvesi için Beyaz Saray'dan açıklama

Ukrayna'daki savaş gündemiyle ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesi beklenirken Beyaz Saray'dan konuyla ilgili olumsuz açıklama geldi.

Dünyanın beklediği Trump ve Putin zirvesi için Beyaz Saray'dan açıklama
AA
21.10.2025
21.10.2025
Beyaz Saray, Başkanı ile Devlet Başkanı arasında yakın gelecekte bir yapılmasının beklenmediğini duyurdu.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, 'ın başkenti 'de iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Trump-Putin zirvesine ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı.

Dünyanın beklediği Trump ve Putin zirvesi için Beyaz Saray'dan açıklama

ABD'li yetkili, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilmek amacıyla, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte'de bir araya gelebileceğini açıklamıştı.

