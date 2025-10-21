Putin'e izin çıktı: Trump ile görüşmek için bir AB ülkesi hava sahasını kullandıracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşeceği duyuruldu. Fakat Rus lider Putin'in Budağeşte'ye uçuşu oldukça çetrefilliydi. Bulgaristan, Putin'e hava sahasını kullanma izni verdi.

BULGARİSTAN'DAN İZİN ÇIKTI

Zirvenin hazırlığı sürerken, Bulgaristan Haber Ajansı'nda (BTA) yer alan bir habere göre Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, Ukrayna'da barış sağlanmasına yardımcı olacaksa Putin'in Bulgar hava sahasını kullanmasına izin verebileceklerini söyledi.

Fakat Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan henüz böyle bir talep almadıklarını belirtti.

POLONYA İZİN VERMEDİ

Polonya ise Putin'in kendi hava sahasını kullanmasına karşı uyarıda bulundu. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Radio Rodzina'ya yaptığı açıklamada, "Polonya'daki bağımsız bir mahkemenin şüpheliyi Lahey'deki mahkemeye teslim etmek üzere uçağın indirilmesi için hükümete talepte bulunmayacağının garantisini veremem" dedi.

EN AZ BİR AB ÜLKESİNDEN İZİN ALMALI

Rus heyetinin Ukrayna hava sahasını kullanmadan Macaristan'a ulaşması için en az bir Avrupa Birliği (AB) üye ülkesinin hava sahasını kullanması gerekiyor.