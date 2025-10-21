Menü Kapat
16°
 Serhat Yıldız

Galatasaray'dan kötü haber! Okan Buruk açıkladı: '2 haftası var'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı ile birlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tecrübeli teknik adam yarın oynanacak maçta yıldız ismin olmayacağını açıkladı. İşte Galatasaraylıları üzen o isim...

Galatasaray'dan kötü haber! Okan Buruk açıkladı: '2 haftası var'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun yarın forma giyemeyeceğini belirtirken, sahalara dönüşüyle ilgili de bilgi verdi.

Galatasaray'dan kötü haber! Okan Buruk açıkladı: '2 haftası var'

"FRANKFURT'TA İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK"

Frankfurt maçına değinen Buruk, "Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamadık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz. Çok başarılı bir takımla oynayacağız. İyi hazırlanmamız, maçı iyi yaşamamız gerekiyor. Taraftarlarımızı yine maça bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Galatasaray'dan kötü haber! Okan Buruk açıkladı: '2 haftası var'

"HER TAKIMIN HİKAYESİ FARKLI"

Rakibi değerlendiren tecrübeli teknik direktör, "Her maçın, her takımın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde sadece Tottenham'ı yenmedik, evimizde ilk üç maçı da kazandık. Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo'yu oyuncular çok izleyemiyor, Liverpool'u herkes izliyor. Bizim gibi takımları... Yani Türkiye Ligi izlenmediği için... Bodo gibi takımları çok izlemedikleri için form durumunu bilmiyorlar. Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak. Bodo Glimt'in son maçını izledim. 5 gol attılar ama çok pozisyon verdiler. Zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi ile kendi ceza sahalarında savunma yaptılar. İyi hücum yapıyorlar ama zaman zaman takım savunmasını da ön plana çıkartabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan kötü haber! Okan Buruk açıkladı: '2 haftası var'

İLK 11 HAKKINDA KONUŞTU

Mücadeleye çıkacak ilk 11 için konuşan Okan Buruk, "Şu anda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Benim için de seçim yapmak çok zor. Çok zor kararlar veriyorum. Psikolojik olarak da bazen verdiğiniz kararlar sizi zorluyor. Çünkü her oyuncu oynamak istiyor. İlk 11 dışından sonradan oyuna alacağımız isimlerin de çok büyük önemi var." dedi.

Galatasaray'dan kötü haber! Okan Buruk açıkladı: '2 haftası var'

"YUKARIYA DOĞRU GİTME, KIRILMA MAÇI"

Mücadelenin öneminden bahseden Buruk şu sözleri kullandı: "Turu bu maçta geçmeyeceğiz ama Şampiyonlar Ligi'nde her maç önemli. 3 puan alırsak, avantaj olacak. Hiçbir şekilde bitmiyor. Kırılma maçı, yukarıya doğru gitme anlamında bu maçı görebiliriz."

Galatasaray'dan kötü haber! Okan Buruk açıkladı: '2 haftası var'

İLKAY GÜNDOĞAN SÖZLERİ

İlkay Gündoğan'ın tecrübesi ve yeteneği hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "İlkay Gündoğan kısa sürede bize adapte oldu. Leroy Sane ile birlikte en çok maç oynayan oyuncularımızdan biri. Galatasaray'a gelmek için önemli çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere... Burada olmak onun için çok farklı. Bu hayalini yaşıyor. Çok önemli oyunculara ve karakterlere sahibiz. Onlar da İlkay'ı çok kısa sürede içlerine aldı. İlkay böylece kısa sürede bizim için önemli figür oldu. Sezona bizle başlamadı, hazır gelmedi ama oynadıkça performansı yukarı gitti. Burada olmasından dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan kötü haber! Okan Buruk açıkladı: '2 haftası var'

SINGO AÇIKLAMASI

Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Wilfred Singo için konuşan Okan Buruk, "Singo'nun geri dönmek için en az 2 haftası daha var. Onu riske atamayız" dedi.

Galatasaray'dan kötü haber! Okan Buruk açıkladı: '2 haftası var'
