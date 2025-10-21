Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Okan Buruk’un sözleşme detayları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı

Süper Lig'de 9 haftada, 8 galibiyet 1 beraberlik alarak liderliğini sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Cimbom, bu maça odaklanmışken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda 4. sezonunu geçiren Okan Buruk'un sözleşmesinde yer alan bonus maddeleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okan Buruk’un sözleşme detayları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 10:41

Kadrosuna nokta atışı takviyeler isteyen , listesinin ilk sırasına yazılan oyuncuların transferi gerçekleşince hedefini 'nde çeyrek final olarak belirlemişti.

Okan Buruk’un sözleşme detayları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı

SÖZLEŞME DETAYLARI

Yönetim de bu beklentiye göre Buruk'un sözleşmesinde güncelleme yaptı. Garanti ücreti 140 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkartılan başarılı teknik adam, üst üste 4. şampiyonluk halinde 30 milyon TL bonusla ödüllendirilecek.

Okan Buruk’un sözleşme detayları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı

BONUSLAR DUDAK UÇUKLATTI

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınması halinde de Okan Buruk yine 30 milyon TL prim alacak. Buruk'un ayrıca Türkiye Kupası için 7.5, Süper Kupa için de 10 milyon TL bonusları bulunuyor. Pazar günü doğum gününü kutlayan Okan Buruk, oyuncularından hediye olarak Şampiyonlar Ligi galibiyeti istedi.

Okan Buruk’un sözleşme detayları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı

BODO/ GLIMT'E LIVERPOOL TARİFESİ

5-1'lik Frankfurt faciasını Liverpool zaferiyle telafi eden , aynı ciddiyetle Bodo/Glimt maçına hazırlanıyor. Liverpool günlerce analiz eden Okan Buruk, Bodo/Glimt'i de teknik heyetiyle birlikte masaya yatırdı. Norveç ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldığı Slavia Prag ve Tottenham maçları defalarca izlendi.

Okan Buruk’un sözleşme detayları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı

SİSTEM AYNI, OYUNCULAR FARKLI

Tek forvetli 4-2-3-1 sisteminde değişiklik yapılmayacak. Lemina ile orta saha sağlama alınacak. İcardi yerine Osimhen ileri uçta başlayacak. Liverpool galibiyetini 1 milyon Euro primle ödüllendiren başkan Dursun Özbek, aynı rakamın sözünü Bodo/ Glimt için verdi. Satışa çıkan sınırlı sayıda bilet tükendi ve Aslantepe yine 50 bini aşkın coşkulu taraftara ev sahipliği yapacak.

Okan Buruk’un sözleşme detayları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı

OLİVER İLE ASLAN KAZANAMADI!

Sarı-kırmızılı takımın, sahasında yarın TSİ 19.45'te Bodo/Glimt'i konuk edeceği mücadeleyi İngiltere'den Michael Oliver yönetecek. 40 yaşındaki FIFA kokartlı hakemin yönetiminde Türkiye son olarak İspanya'ya 6-0 mağlup olmuştu. G.Saray ise daha önce 2 maçta da galibiyet alamamıştı. Temsilcimiz 2018'de Porto'ya 1-0 yenilirken, 2016'da da Lazio ile 1-1 berabere kalmıştı.

Okan Buruk’un sözleşme detayları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk'tan sürpriz karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik: İşte muhtemel 11'ler
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#okan buruk
#Transferler
#Bodo/glimt
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.