TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
 Serhat Yıldız

Okan Buruk'tan sürpriz karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik: İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir'i 2-1'lik skorla geçen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba akşamı Bodo/Glimt’i ağırlamaya hazırlanıyor. Okan Buruk’un kadro tercihleri netleşirken, formda Leroy Sane yeniden ilk 11’de sahaya çıkacak. Son haftalarda performansı düşen Mauro Icardi ise kulübeye çekilecek, ileri uçta Victor Osimhen forma giymesi bekleniyor. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan sürpriz karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik: İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig’de Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönen , gözünü Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi. Sarı-kırmızılılar, çarşamba akşamı sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11 planı şekillenmeye başladı.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik: İşte muhtemel 11'ler

SANE FORMAYI KAPTI

Başakşehir maçında gösterdiği etkileyici performansla öne çıkan Leroy Sane, Bodo/Glimt karşısında da ilk 11’de sahaya çıkacak. Alman yıldızın form grafiği teknik heyeti memnun ederken, Yunus Akgün’ün bu karşılaşmada da yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik: İşte muhtemel 11'ler

ICARDI'YE KESİK

Sarı-kırmızılılarda gözler Mauro Icardi’ye çevrilmişti. Son haftalarda beklentilerin altında kalan Arjantinli golcüye bu maçta forma verilmeyecek. Okan Buruk, ileri uçta ’e görev vermeye hazırlanıyor.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik: İşte muhtemel 11'ler

HEDEF 3 PUAN

Galatasaray, taraftarı önünde çıkacağı bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray-Bodo/Glimt mücadelesi 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te oynanacak.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik: İşte muhtemel 11'ler

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreria, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen

Okan Buruk'tan sürpriz karar! Bodo/Glimt maçında o isme kesik: İşte muhtemel 11'ler
Arda Güler ve El Clasico kritiği: Xabi Alonso bekleneni yapıyor!
