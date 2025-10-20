Arda Güler ve El Clasico kritiği: Xabi Alonso bekleneni yapıyor!

Real Madrid'in sıradaki iki dev maçı önemli bir viraj olarak görülürken, Xabi Alonso'dan da Arda Güler kritiği geldi. Genç çalıştırıcı, an itibarıyla Arda Güler için 'ilk 11' tercihini yaptı ve zorlu maçlarda tempoyu belirlemesini istedi.

ARDA GÜLER JUVENTUS VE BARCELONA KARŞISINDA İLK 11'DE

Real Madrid'in deplasmanda Getafe'ye konuk olduğu maçta, Arda Güler kulübede yer almış ve dikkatleri tezat şekilde üzerine çekmişti! Ardından ise karşılaşmanın son bölümünde oyuna giren ve Kylian Mbappe'nin attığı galibiyet golünün asistini yapan Arda Güler, Xabi Alonso'dan yine geçer not aldı. Esasen ise Arda Güler'i Juventus ve Barcelona maçları öncesinde dinlendirmek isteyen Xabi Alonso, milli yıldızın kritik karşılaşmalarda ilk 11'de başlamasını ve oyunun ritmini dengelemesini istiyor.

REAL MADRID'DE ARDA GÜLER ETKİSİ

Bu sezon İspanyol deviyle 11 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 5 asistlik önemli bir katkı sağladı. Son olarak da Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Getafe maçının ardından milli futbolcuyu övmüş ve "Arda oyuna girdiğinde harika bir katkı sağladı. Militao'nun pasında golü hazırladı. Ritmi bulmak kolay değildi ama o bunu başardı." ifadelerini kullanmıştı.