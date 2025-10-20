Fenerbahçe'de maç sonu gerginlik! Taraftar ıslıkladı, kimseyi gözü görmedi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor. Fenerbahçe, ligin 9. haftası kapsamında kendi evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmadan 2-1 galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerde 3 puanı getiren golleri Anderson Talisca ve Asensio attı.

Karşılaşmada skorun yanı sıra dikkat çeken başka bir olay daha yaşandı. Mücadeleye 78. dakikada Dorgeles Nene'nin yerine oyunda dahil olan Sebastian Szymanski'ye taraftar tepki gösterdi.

GOLÜ KAÇIRDI, TARAFTAR ISLIKLADI

Polonyalı futbolcu ceza sahası içerisinde topla buluşmasının ardından net gol fırsatından yararlanamadı. Pozisyonun ardından taraftar, Szymanski maç içinde topla buluştuğu anlarda ıslıklamaya başladı. Maçın ardından direkt olarak soyunma odasına giden Sebastian Szymanski'nin moralsiz bir şekilde sahadan ayrıldığı görüldü.

Taraftardan tepki gören Sebastian Szymanski soyunma odasına giderken takım arkadaşı Mert Müldür'ün teselli etmesine izin vermediği görüldü. Mert Müldür'ün elini iten Sebastian Szymanski'nin hızlı adımlarla soyunma odasına gittiği, Kerem Aktürkoğlu'nun ise Polonyalı futbolcunun arkasından uzun süre baktığı belirtildi.

TRANSFER DÖNEMİNDE TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİŞTİ

Polonya basınında ortaya atılan iddialara göre Sebastian Szymanski'nin geçtiğimiz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği belirtilmişti. Ancak sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun izin vermemesinden dolayı 26 yaşındaki futbolcu takımda kalmıştı.

DEVRE ARASINDA GİDİYOR

Son ortaya atılan iddialara göre ise Sebastian Szymanski devre arasında takımdan ayrılacak. Polonyalı futbolcuyla İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın ilgilendiğine yönelik haberler ortaya çıkmıştı.