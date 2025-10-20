Menü Kapat
Spor
Fenerbahçe'de maç sonu gerginlik! Taraftar ıslıkladı, kimseyi gözü görmedi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftası kapsamında Kadıköy'de Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski taraftarın tepkisini çekti. Mücadelede ıslıklanan Sebastian Szymanski, karşılaşmanın ardından soyunma odasında verdiği tepki gündem oldu.

Fenerbahçe'de maç sonu gerginlik! Taraftar ıslıkladı, kimseyi gözü görmedi
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor. Fenerbahçe, ligin 9. haftası kapsamında kendi evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmadan 2-1 galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerde 3 puanı getiren golleri Anderson Talisca ve Asensio attı.

Karşılaşmada skorun yanı sıra dikkat çeken başka bir olay daha yaşandı. Mücadeleye 78. dakikada Dorgeles Nene'nin yerine oyunda dahil olan Sebastian Szymanski'ye taraftar tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de maç sonu gerginlik! Taraftar ıslıkladı, kimseyi gözü görmedi

GOLÜ KAÇIRDI, TARAFTAR ISLIKLADI

Polonyalı futbolcu ceza sahası içerisinde topla buluşmasının ardından net gol fırsatından yararlanamadı. Pozisyonun ardından taraftar, Szymanski maç içinde topla buluştuğu anlarda ıslıklamaya başladı. Maçın ardından direkt olarak soyunma odasına giden Sebastian Szymanski'nin moralsiz bir şekilde sahadan ayrıldığı görüldü.

Fenerbahçe'de maç sonu gerginlik! Taraftar ıslıkladı, kimseyi gözü görmedi

Taraftardan tepki gören Sebastian Szymanski soyunma odasına giderken takım arkadaşı Mert Müldür'ün teselli etmesine izin vermediği görüldü. Mert Müldür'ün elini iten Sebastian Szymanski'nin hızlı adımlarla soyunma odasına gittiği, Kerem Aktürkoğlu'nun ise Polonyalı futbolcunun arkasından uzun süre baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de maç sonu gerginlik! Taraftar ıslıkladı, kimseyi gözü görmedi

TRANSFER DÖNEMİNDE TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİŞTİ

Polonya basınında ortaya atılan iddialara göre Sebastian Szymanski'nin geçtiğimiz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği belirtilmişti. Ancak sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun izin vermemesinden dolayı 26 yaşındaki futbolcu takımda kalmıştı.

Fenerbahçe'de maç sonu gerginlik! Taraftar ıslıkladı, kimseyi gözü görmedi

DEVRE ARASINDA GİDİYOR

Son ortaya atılan iddialara göre ise Sebastian Szymanski devre arasında takımdan ayrılacak. Polonyalı futbolcuyla İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın ilgilendiğine yönelik haberler ortaya çıkmıştı.

