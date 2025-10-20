Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bir takım dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun şampiyonluk oranları güncellendi. İşte değişen son şampiyonluk oranları.

FAVORİ GALATASARAY

Lider Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda mağlup etti ve haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılı ekibin 1.28 olan şampiyonluk oranı 1.24'e düşürüldü.

FENERBAHÇE'NİN ORANI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe ise sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk oranı 3.15'ten 3.1'e geriledi.

GİZLİ FAVORİ TRABZONSPOR

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u yendi ve oranı 11'den 9.4'e düştü.

YENİLGİNİN BEDELİ AĞIR OLDU

Beşiktaş ise sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne son dakikalarda mağlup olmasıyla şampiyonluk oranını 18'den 45'e yükseltti.

SÜPRİZ TAKIM GÖZTEPE

Dört büyüklerin ardından şampiyonluk ihtimali en yüksek görülen takım ise Göztepe oldu. İzmir temsilcisinin şampiyonluk oranı 90.