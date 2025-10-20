Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bir takım dikkat çekti

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun şampiyonluk oranları güncellendi. İşte değişen son şampiyonluk oranları.
Lider Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda mağlup etti ve haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılı ekibin 1.28 olan şampiyonluk oranı 1.24'e düşürüldü.
Fenerbahçe ise sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk oranı 3.15'ten 3.1'e geriledi.
Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u yendi ve oranı 11'den 9.4'e düştü.
Beşiktaş ise sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne son dakikalarda mağlup olmasıyla şampiyonluk oranını 18'den 45'e yükseltti.
Dört büyüklerin ardından şampiyonluk ihtimali en yüksek görülen takım ise Göztepe oldu. İzmir temsilcisinin şampiyonluk oranı 90.