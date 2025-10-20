Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bir takım dikkat çekti

Süper Lig'in 9. haftası Eyüpspor - Kasımpaşa maçı ile sona erecek. Sürpriz sonuçların çıktığı haftada şampiyonluk oranları güncellendi. İşte dört büyüklerin şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bir takım dikkat çekti
Trendyol 'in 2025-2026 sezonunun şampiyonluk oranları güncellendi. İşte değişen son şampiyonluk oranları.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bir takım dikkat çekti

FAVORİ GALATASARAY

Lider , Başakşehir'i deplasmanda mağlup etti ve haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılı ekibin 1.28 olan şampiyonluk oranı 1.24'e düşürüldü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bir takım dikkat çekti

FENERBAHÇE'NİN ORANI GÜNCELLENDİ

ise sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk oranı 3.15'ten 3.1'e geriledi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bir takım dikkat çekti

GİZLİ FAVORİ TRABZONSPOR

, Çaykur Rizespor'u yendi ve oranı 11'den 9.4'e düştü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bir takım dikkat çekti

YENİLGİNİN BEDELİ AĞIR OLDU

ise sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne son dakikalarda mağlup olmasıyla şampiyonluk oranını 18'den 45'e yükseltti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bir takım dikkat çekti

SÜPRİZ TAKIM GÖZTEPE

Dört büyüklerin ardından şampiyonluk ihtimali en yüksek görülen takım ise oldu. İzmir temsilcisinin şampiyonluk oranı 90.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bir takım dikkat çekti
Mauro Icardi transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#beşiktaş
#trabzonspor
#göztepe
#süper lig
#trendyol süper lig
#Fenerbahçe
#Spor
