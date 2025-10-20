Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Mauro Icardi transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, sakatlık sonrası golleriyle dönüş yapsa da performansı eleştirilerin odağında oldu. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı için birçok transfer haberi çıkmış fakat bir gelişme yaşanmamıştı. Son günlerde Güney Amerika'ya transfer iddiaları ise gündemi epey meşgul etmiş durumda. Söz konusu iddialara ise Güney Amerika ekibi başkanından resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mauro Icardi transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 10:51
Mauro Icardi transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Trendyol 'de liderliğini sürdüren yoluna doludizgin devam ederken, takım kaptanı 'nin geleceği de belirsizliğini korumayı sürdürüyor.

Mauro Icardi transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

PENAROL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızın adı, birçok farklı kulüple anılmaya başlamıştı. Bu takımlar arasında bulunan Penarol'ün başkanı Ignacio Ruglio, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

"BENİMLE KONUŞMAYAN BİRÇOK KİŞİ YAZDI"

Icardi ile ilgili bir gelişme olmadığını söyleyen Ruglio, "Bir süredir benimle konuşmayan birçok kişi, bana bu konuyu sormak için yazdılar ancak hiçbir şey olmadı." dedi.

Mauro Icardi transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

"HİÇBİR ŞEY BENİ ŞAŞIRTMIYOR"

Çıkan iddialara şaşırmadığını söyleyen Penarol Başkanı, "Bu söylentinin nereden çıktığını bilmiyorum ancak sosyal medya dünyasında artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Teknik direktör Diego Aguirre bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, galibiyet sevincini taraftarlarla yaşamıştı.

Mauro Icardi transferi için resmi açıklama geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maç sonu şoke eden istek! Arda Güler şaştı kaldı
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#Mauro Icardi
#Penarol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.