14°
Editor
 Serhat Yıldız

Maç sonu şoke eden istek! Arda Güler şaştı kaldı

La Liga'da Real Madrid ile Getafe arasında gerçekleşen karşılaşmayı Eflatun-beyazlılar 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Maçın tek golünü milli yıldızımız Arda Güler asistinde Kylian Mbappe kaydetti. Karşılaşmanın ardından Arda Güler'i şoke eden bir istek geldi. Şaşkına dönen Arda Güler, istek karşısında ne yapacağını şaşırdı. İşte o istek...

20.10.2025
20.10.2025
20.10.2025 10:31

İspanya ’da ’yi son dakikalarda Kylian ’nin attığı golle mağlup etti. Real Madrid’i ipten alan golün asistini yaparken, maç sonu milli yıldızı şoke eden bir talep geldi. O anları Real Madrid de resmi hesaptan paylaştı.

Maç sonu şoke eden istek! Arda Güler şaştı kaldı

GOL MBAPPE, ASİST ARDA'DAN

Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olan Arda Güler, Mbappe’nin 80. Dakikada attığı golün asistini yaparken, mücadeleye damga vuran isimlerden oldu.

Maç sonu şoke eden istek! Arda Güler şaştı kaldı

ARDA'YI ŞOKE EDEN TALEP!

Karşılaşmadan sonra top toplayıcı bir çocuğun Arda Güler’den isteği sosyal medyanın gündemine oturdu. Arda Güler, top toplayıcının isteği karşısında şoke olurken, daha sonra çocuğa sarılarak soyunma odasının yolunu tuttu. Top toplayıcı çocuğun Arda’dan istediği şey ise, şortuydu.

Maç sonu şoke eden istek! Arda Güler şaştı kaldı
