SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 10. haftası kapsamında 26 Ekim'de karşılaşacaklar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında Galatasaray, Göztepe ile 26 Ekim tarihinde RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Galatasaray - Göztepe maçının bilet fiyatları da gündem oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 09:40

'de namağlup olarak liderliğini sürdüren , 26 Ekim 2025 tarihinde 'yi ağırlayacak. Kritik karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 10. haftası kapsamında 26 Ekim'de karşılaşacaklar

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 10. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Göztepe maçının biletlerinin satış duyurusu henüz yapılmadı. 'ta gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın biletlerinin 23-24 Ekim tarihlerinde yapılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar genel olarak bilet satışlarını karşılaşmadan 2-3 gün önceden gerçekleştiriyor. Galatasaray tarafından bilet satışlarının başlayacağı tarih açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Galatasaray Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 10. haftası kapsamında 26 Ekim'de karşılaşacaklar

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray - Göztepe maçının bilet fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın biletlerinin ne kadar olduğu da netlik kazanacak. Galatasaray'ın en son Süper Lig kapsamında kendi evinde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasının fiyatları şöyle olmuştu:

  • Premium: 50.000 TL
  • Delux: 48.000 TL
  • Lux: 46.000 TL
  • Classic: 44.000 TL
  • Kategori 1: 30.000 TL
  • Kategori 2: 27.500 TL
  • Kategori 3: 25.000 TL
  • Kategori 4: 22.500 TL
  • Kategori 5: 21.000 TL
  • Kategori 6: 18.000 TL
  • Kategori 7: 17.000 TL
  • Kategori 8: 12.000 TL
  • Kategori 9: 10.000 TL
  • Kategori 10: 2.700 TL
  • Kategori 11: 2.300 TL
  • Misafir: 2.300 TL

Derbi mücadelelerinin bilet fiyatları genel olarak diğer maçlara göre daha fazla oluyor. Bu kapsamda Göztepe maçının biletlerinin daha az uygun fiyatlarda satışa çıkması bekleniyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#göztepe
#süper lig
#rams park
#Maç Bileti
#Bilet Fiyatı
#Aktüel
