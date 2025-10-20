Galatasaray Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 10. haftası kapsamında 26 Ekim'de karşılaşacaklar

Süper Lig'de namağlup olarak liderliğini sürdüren Galatasaray, 26 Ekim 2025 tarihinde Göztepe'yi ağırlayacak. Kritik karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 10. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Göztepe maçının biletlerinin satış duyurusu henüz yapılmadı. RAMS Park'ta gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın biletlerinin 23-24 Ekim tarihlerinde yapılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar genel olarak bilet satışlarını karşılaşmadan 2-3 gün önceden gerçekleştiriyor. Galatasaray tarafından bilet satışlarının başlayacağı tarih açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray - Göztepe maçının bilet fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın biletlerinin ne kadar olduğu da netlik kazanacak. Galatasaray'ın en son Süper Lig kapsamında kendi evinde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasının fiyatları şöyle olmuştu:

Premium: 50.000 TL

Delux: 48.000 TL

Lux: 46.000 TL

Classic: 44.000 TL

Kategori 1: 30.000 TL

Kategori 2: 27.500 TL

Kategori 3: 25.000 TL

Kategori 4: 22.500 TL

Kategori 5: 21.000 TL

Kategori 6: 18.000 TL

Kategori 7: 17.000 TL

Kategori 8: 12.000 TL

Kategori 9: 10.000 TL

Kategori 10: 2.700 TL

Kategori 11: 2.300 TL

Misafir: 2.300 TL

Derbi mücadelelerinin bilet fiyatları genel olarak diğer maçlara göre daha fazla oluyor. Bu kapsamda Göztepe maçının biletlerinin daha az uygun fiyatlarda satışa çıkması bekleniyor.