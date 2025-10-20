Galatasaray Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 10. haftası kapsamında 26 Ekim'de karşılaşacaklar

Kategoriler
Süper Lig'de namağlup olarak liderliğini sürdüren Galatasaray, 26 Ekim 2025 tarihinde Göztepe'yi ağırlayacak. Kritik karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.
Süper Lig'in 10. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Göztepe maçının biletlerinin satış duyurusu henüz yapılmadı. RAMS Park'ta gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın biletlerinin 23-24 Ekim tarihlerinde yapılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar genel olarak bilet satışlarını karşılaşmadan 2-3 gün önceden gerçekleştiriyor. Galatasaray tarafından bilet satışlarının başlayacağı tarih açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
Galatasaray - Göztepe maçının bilet fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın biletlerinin ne kadar olduğu da netlik kazanacak. Galatasaray'ın en son Süper Lig kapsamında kendi evinde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasının fiyatları şöyle olmuştu:
Derbi mücadelelerinin bilet fiyatları genel olarak diğer maçlara göre daha fazla oluyor. Bu kapsamda Göztepe maçının biletlerinin daha az uygun fiyatlarda satışa çıkması bekleniyor.