 Burak Ayaydın

Kenan Yıldız'dan net mesaj: "Ben benim, kimseye benzemem"

Kenan Yıldız'dan Real Madrid-Juventus mücadelesi öncesinde açıklamalar geldi. Genç yetenek, maça dair hislerini paylaştı.

Kenan Yıldız'dan net mesaj:
Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi atmosferi için UEFA'ya konuştu. Milli futbolcu, Real Madrid deplasmanı özelinde çarpıcı ifadeler kullandı.

KENAN YILDIZ'DAN REAL MADRID KRİTİĞİ

"Her çocuk Barnabeu'da oynamayı hayal eder. Bence dünyanın en güzel statlarından biri ve orada oynamak bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Böyle bir kulübe karşı Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkmak inanılmaz bir şey. Her şeyin yolunda gitmesini umuyorum ve harika bir maç çıkarmayı diliyorum. Oyun açısından ise ben her zaman kendime odaklanırım. Karşılaştırmaları pek sevmem. Ben benim, kimseye benzemem. Bu yüzden sadece kendime bakarım."

Kenan Yıldız'dan net mesaj: "Ben benim, kimseye benzemem"

KENAN YILDIZ VE 10 NUMARALI FORMAYI GİYMESİ HAKKINDA

"İlk başta '10 numarayla başa çıkabilecek miyim?' diye düşündüm ama sonra çok fazla önem vermedim. Sadece o numarayı istedim, parlamak ve eğlenmek için. Dürüst olmak gerekirse oynayan numara değil, benim. Bu yüzden her zaman her şeyimi vermek ve neler yapabildiğimi göstermek istiyorum. Umarım şu ana kadar iyi gitmiştir ve böyle devam eder."

Kenan Yıldız'dan net mesaj: "Ben benim, kimseye benzemem"

Sıkça Sorulan Sorular

REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?
Dev karşılaşma, çarşamba günü saat 22.00 itibarıyla oynanacak.
