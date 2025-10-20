UEFA’dan Oğuzhan Çakır’a görev

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Kopenhag ile Borussia Dortmund arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Danimarka'nın Kopenhag ile Almanya'nın Borussia Dortmund takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi mücadelesini yönetecek. 27 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Orhun Aydın Duran yapacak. Danimarka'nın Kopenhag şehrinde saat 17.00'de başlayacak maçın dördüncü hakemi ise Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Svend Daa Funder-Kristensen olacak.