Fenerbahçe Fatih Karagümrük maç skoru! Milli aradan galibiyetle döndü

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, iç sahada Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler, zirve mücadelesinden kopmadı ve maçtan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

Fenerbahçe’nin golleri 23. dakikada Talisca (P) ve 41. dakikada Asensio’dan geldi.

Fatih Karagümrük tek golünü 59. dakikada Serginho ile kaydetti.

80. dakikada Karagümrük'te Atakan, ceza alanı içinde kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

Golün ardından VAR incelemesine gidildi ve pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

84. dakikada Karagümrük'te Balkovec, Szymanski’ye yaptığı temas sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu neticeyle Fenerbahçe, 19 puanla lider Galatasaray’ın 6 puan arkasında 3. sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük ise 3 puanla son basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe, gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Karagümrük ise evinde Kayserispor’u ağırlayacak.