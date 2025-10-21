Menü Kapat
Ecogreen Enerji halka arz talep toplamaya başladı mı? Olası lot miktarı

Halka arz takvimine göre Ecogreen Enerji hissesi talep toplamaya başlayacak. 22-23-24 Ekim tarihinde talep toplama tarihleri olarak duyuruldu.

Ecogreen Enerji halka arz talep toplamaya başladı mı? Olası lot miktarı
Ecogreen Enerji halka arzının bilgileri duyurulurken kaç lot verir merak edildi.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMAYA BAŞLADI MI?

22-23-24 Ekim tarihlerinde işlem görecek olan hisse ECOGR hisse kodu ile borsada işlem görecek. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satışa çıkacak olan hissenin fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi.

Ecogreen Enerji halka arz talep toplamaya başladı mı? Olası lot miktarı

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

Şu an için lot miktarı netleşmezken olası lot miktarı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL
- 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL)
- 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL)

Ecogreen Enerji halka arz talep toplamaya başladı mı? Olası lot miktarı

- 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL)
- 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL)
- 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL)
- 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL)
- 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL)

Ecogreen halka arz ne zaman talep toplayacak? Borsa kodu ve fiyatı
