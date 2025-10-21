Ecogreen Enerji halka arz talep toplamaya başladı mı? Olası lot miktarı

Ecogreen Enerji halka arzının bilgileri duyurulurken kaç lot verir merak edildi.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMAYA BAŞLADI MI?

22-23-24 Ekim tarihlerinde işlem görecek olan hisse ECOGR hisse kodu ile borsada işlem görecek. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satışa çıkacak olan hissenin fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

Şu an için lot miktarı netleşmezken olası lot miktarı şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL

- 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL)

- 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL)

- 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL)

- 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL)

- 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL)

- 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL)

- 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL)