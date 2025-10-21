Menü Kapat
16°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump-Putin görüşmesi ertelenebilir! ABD ve Rus bakanları anlaşamadılar

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin ertelenebileceği ileri sürüldü. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşmesi beklenen görüşme için Beyaz Saray'dan bir yetkili, 'askıya alındı' dedi.

Trump-Putin görüşmesi ertelenebilir! ABD ve Rus bakanları anlaşamadılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 09:10

'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşmesi beklenen büyük görüşmenin ertelendiği öne sürüldü. ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı 'in görüşmesi hakkında Beyaz Saray yetkilisi açıklamalarda bulundu.

Trump-Putin görüşmesi ertelenebilir! ABD ve Rus bakanları anlaşamadılar

Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin görüşmesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin "şimdilik askıya alındığını" aktardı.

''GÖRÜŞ AYRILIKLARI YAŞIYORLAR''

Konuya dair bilgisi olan başka bir kaynak ise CNN'e yaptığı açıklamada, Rubio ve Lavrov'un Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda görüş ayrılıkları yaşadığına işaret etti.

Söz konusu görüş ayrılıkları nedeniyle Rubio'nun, Putin-Trump görüşmesinin gelecek hafta gerçekleşmesini "tavsiye etme" olasılığının düşük olduğunu iddia eden kaynak, Rubio ve Lavrov'un bu hafta içinde yeniden telefon görüşmesi yapabileceğini öne sürdü.

Trump-Putin görüşmesi ertelenebilir! ABD ve Rus bakanları anlaşamadılar

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump 16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş ve yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede Ukrayna kriziyle ilgili konuları ele almıştı.

Trump, iki ülke arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katıldığı bir "Üst Düzey Danışmanlar" görüşmesi olacağını, ardından da Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini açıklamıştı.

Ardından Trump, Putin ile söz konusu görüşmenin "2 hafta içinde" olabileceğini belirtmişti.

