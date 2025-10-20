Zelenskiy-Trump görüşmesinde küfürler havada uçuştu! Putin'in isteği tansiyonu zirveye çıkardı

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Washington'da ABD lideri Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, bu görüşmenin hemen öncesinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuştu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı tahmin ettiği gibi kısa sürede sonlandıramadığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını her seferinde dile getiren Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy ile toplantısında adeta çileden çıktı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Financial Times'ın haberine göre, iki liderin basına kapalı geçen toplantısından küfürler havada uçuştu. Trump, Zelenskiy'e ''Bu savaş bitti, kaybettin!'' diyerek bağırdı. Zelenskiy ise bunu reddetti.

Masanın üzerinde bulunan haritalarla Zelenskiy, son durumu ve 4 yılı aşkın süredir Rusya'nın geçemediği kırmızı hattı gösterirken ise Trump aniden haritaları yere fırlattı ve ''Ne bileyim ben kırmızı hattı! Hiç orada bulunmadım'' dedi. Bununla da kalmayan ABD liderinin, ''Rusya'nın ekonomisi de iyi gidiyor. Bu şey savaş bile değil, özel operasyon! Putin'in istediği toprağı vereceksin. Eğer isterse Putin seni yok eder!" diye bağırdığı öne sürüldü.

PUTİN'İN SÖZLERİNİ AKTARDI

ABD'den istediği Tomahawk füzeleri konusunda da olumlu cevap alamayan Zelenskiy'e, Trump'ın, Putin'in cümlelerini bir bir söylediği aktarıldı. Ayrıca ABD lideri, Fox News'e yaptığı açıklamada, ''Putin bir şeyler alacak, bazı bölgeler kazandı'' dedi. Trump'ın bu açıklaması, ''Ukrayna tüm topraklarını geri kazanabilir'' sözleriyle çelişti.

PUTİN NE İSTİYOR?

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son teklifinde Donbas'ın tamamının Rus toprağı sayılması, Herson ve Zaporijya'dan ise çekileceği belirtilmişti. Fakat Ukrayna, Donbas'ı Rusya'ya bırakmak istemiyor.