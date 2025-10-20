Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Zelenskiy-Trump görüşmesinde küfürler havada uçuştu! Putin'in isteği tansiyonu zirveye çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin basına kapalı görüşmesinde küfürlerin havada uçuştuğu iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talepleri, Zelenskiy'i çıldırttı. Trump ise talepleri reddeden Ukrayna liderine sert çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Financial Times
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 09:44

Ukrayna lideri , geçtiğimiz günlerde Washington'da ABD lideri ile bir araya geldi. Trump, bu görüşmenin hemen öncesinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuştu. 'nı tahmin ettiği gibi kısa sürede sonlandıramadığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını her seferinde dile getiren Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy ile toplantısında adeta çileden çıktı.

Zelenskiy-Trump görüşmesinde küfürler havada uçuştu! Putin'in isteği tansiyonu zirveye çıkardı

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Financial Times'ın haberine göre, iki liderin basına kapalı geçen toplantısından küfürler havada uçuştu. Trump, Zelenskiy'e ''Bu savaş bitti, kaybettin!'' diyerek bağırdı. Zelenskiy ise bunu reddetti.

Zelenskiy-Trump görüşmesinde küfürler havada uçuştu! Putin'in isteği tansiyonu zirveye çıkardı

Masanın üzerinde bulunan haritalarla Zelenskiy, son durumu ve 4 yılı aşkın süredir Rusya'nın geçemediği kırmızı hattı gösterirken ise Trump aniden haritaları yere fırlattı ve ''Ne bileyim ben kırmızı hattı! Hiç orada bulunmadım'' dedi. Bununla da kalmayan ABD liderinin, ''Rusya'nın ekonomisi de iyi gidiyor. Bu şey savaş bile değil, özel operasyon! 'in istediği toprağı vereceksin. Eğer isterse Putin seni yok eder!" diye bağırdığı öne sürüldü.

Zelenskiy-Trump görüşmesinde küfürler havada uçuştu! Putin'in isteği tansiyonu zirveye çıkardı

PUTİN'İN SÖZLERİNİ AKTARDI

ABD'den istediği Tomahawk füzeleri konusunda da olumlu cevap alamayan Zelenskiy'e, Trump'ın, Putin'in cümlelerini bir bir söylediği aktarıldı. Ayrıca ABD lideri, Fox News'e yaptığı açıklamada, ''Putin bir şeyler alacak, bazı bölgeler kazandı'' dedi. Trump'ın bu açıklaması, '' tüm topraklarını geri kazanabilir'' sözleriyle çelişti.

Zelenskiy-Trump görüşmesinde küfürler havada uçuştu! Putin'in isteği tansiyonu zirveye çıkardı

PUTİN NE İSTİYOR?

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son teklifinde 'ın tamamının Rus toprağı sayılması, Herson ve Zaporijya'dan ise çekileceği belirtilmişti. Fakat Ukrayna, Donbas'ı Rusya'ya bırakmak istemiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump protestoları 'şaka' olarak nitelendirdi ve 'Ben kral değilim' diyerek tepki gösterdi
Moskova'dan 'ilginç' öneri: ABD ve Rusya'yı birbirine bağlayacak 'Trump-Putin Tüneli'
ETİKETLER
#ukrayna
#donald trump
#putin
#rusya-ukrayna savaşı
#donbas
#Uşakov
#Volodimir Zelenskiy
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.