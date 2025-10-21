Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bakan Uraloğlu açıkladı! Antalya Havalimanı'na yeni kule geliyor

Antalya Havalimanı'na kazandırılacak 11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip 77 metrelik teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi hakkında detayları aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yeni kulemiz Antalya'nın simgelerinden biri olacak" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Uraloğlu açıkladı! Antalya Havalimanı'na yeni kule geliyor
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 16:28

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , 'na kazandırılacak yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, yapılması planlanan kulenin 77 metre yüksekliğinde olacağını belirtti.

"YENİ KULEMİZ ANTALYA'NIN SİMGELERİNDEN BİRİ OLACAK"

14 katlı yapının; operasyon, gözlem ve destek katlarıyla modern havacılığın ihtiyaçlarına cevap vereceğini açıklayan Uraloğlu, "Yeni kulemiz sadece bir hava trafik binası değil aynı zamanda Antalya'nın simgelerinden biri olacak." dedi.

Yapılacak yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi hakkında detaylı bilgiler veren Bakan Uraloğlu, yapılacak alanlar sayesinde mekansal bütünlük sağlanacağını da belirtti.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Antalya Havalimanı'na yeni kule geliyor

"YENİ KULE 77 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞACAK"

Kulenin toplamda 14 kattan oluşacağını aktaran Uraloğlu, ayrıca şu sözleri kullandı:

Yapı kompleksi; hava trafik kontrol operasyonlarını yönetecek teknik blok ile 77 metreye ulaşan kuleden oluşacak. Toplam 14 katlı kulede, 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Antalya Havalimanı'na yeni kule geliyor

Bu alanlar sayesinde hem mekansal bütünlük sağlanacak hem de personelimizin motivasyonuna katkı verecek.

"LİKYA DENİZ FENERLERİNDEN İLHAM ALINDI"

Tasarım, Likya Uygarlığı'nın deniz fenerlerinden esinlenerek oluşturuldu. Antik çağda denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını modern mimariyle yeniden yorumladık.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Antalya Havalimanı'na yeni kule geliyor

Yukarı doğru dönerek yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla bu kule hem gündüz Akdeniz güneşini yansıtacak hem de gece çevresine ışık saçacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk limanlarında rekor!
5G ihalesi için geri sayım başladı: Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
ETİKETLER
#abdulkadir uraloğlu
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#Antalya Havalimanı
#Hava Trafik Kontrol Kulesi
#Mimari
#Likya Uygarlığı
#Deniz Fenerleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.