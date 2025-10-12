Menü Kapat
5G ihalesi için geri sayım başladı: Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Bilim Festivali'nde yaptığı açıklamada 5G ihalesinin birkaç gün içinde gerçekleştirileceğini belirterek, Türkiye'nin Nisan 2026'da 5G teknolojisiyle tanışacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin birkaç gün içinde yapılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu'nun Trabzon Bilim Festivali'nde yaptığı açıklamasına göre Türkiye, Nisan 2026'da 5G teknolojisi ile tanışacak.

Bakan Uraloğlu, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen Trabzon Bilim Festivali'nde yaptığı konuşmada, etkinliği ziyaret edenlerin sayısının bugün itibarıyla 200 bini geçeceğini söyledi.

5G ihalesi için geri sayım başladı: Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama

BAKAN URALOĞLU'NDAN ÇOCUKLARA: "TÜRKSAT 8A'YI SİZ YAPACAKSINIZ"

Uraloğlu, 6A uydusunun maketinin de etkinlik kapsamında sergilendiğine değinerek, "Orada çocuklarla sohbet ettim ve '7A'yı yapıyoruz, inşallah 8A'yı siz yapacaksınız' dedim. Çocuklar 'evet yaparız' diyorlar. Sadece bu laf, bu yaklaşım bile bence maksat hasıl olmuştur diyebileceğim Trabzon'umuz için kıymetli. Hani bunu belli bir rutine bindirip, belli bir rutinde de her sene yapmamızın faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

5G ihalesi için geri sayım başladı: Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama

Bir gazetecinin, 'ulaştırma ve altyapı, bilim ve teknolojiyle hangi noktalarda buluşuyor veya buluşacak?" sorusuna ise Uraloğlu, şu yanıtı verdi:

"Ulaştırma ve altyapıda biz öncelikle ulaşım sistemlerini akıllandırmaya başladık. Bunu kullanmaya başladık. Yani hava yolundan demir yoluna, kara yoluna, denizciliğe kadar yapay zekayı ve akıllı ulaşım sistemlerini kullanmaya başladık. Hani elle tutulur ne var dersek, mesela trenlerin elektronik ve sinyalli olarak yönlendirilmesi, hava dedin mi uçaklarda zaten neredeyse bütün sistemde akıllı ulaşım sistemlerini ve yapay zekayı kullanıyoruz. Havalimanındaki parklanmalara, uçağın hangi kapıya yaklaşacağına kadar."

5G ihalesi için geri sayım başladı: Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama

Adaptif kavşaklarla ilgili yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Uraloğlu, "Kavşağı aktif olarak görüp oradaki yoğunluğa göre sinyalizasyonu çalıştıran sistemden şimdi Antalya ve İstanbul'da kuracağımız olan deneme yollarıyla, yoldaki sensörlerle beraber yol yüzey bilgisini, kaza bilgisini, akış yoğunluğunu verecek yolla beraber inşallah önümüzdeki sene onu hayata geçireceğiz. Dolayısıyla buna çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

5G ihalesi için geri sayım başladı: Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama

TÜRKİYE NİSAN 2026'DA 5G İLE TANIŞACAK

Türksat 6A uydusu ile daha güçlü olduklarını vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün bu sistemlerin yönetilmesini biz uzaydan bu sayede yapmış olacağız ve şu anda sizlerin yapmış olduğu yayınları da gerek sivil, gerek askeri haberleşme gerekse de televizyon yayıncılığı ve her türlü iletişimin sağlandığı ana bileşenlerden bir tanesidir bizim uydularımız. Dolayısıyla biz ulaştırma olarak bütün sektörlerde varız. İnşallah birkaç gün sonra 5G ihalesini de yaparak, ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştırmış olacağız."

5G ihalesi için geri sayım başladı: Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
