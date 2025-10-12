Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yeni nesil kanser aşısı devrim niteliğinde: Agresif tümörleri yüzde 88'e kadar önledi!

Araştırmacıların geliştirdiği yeni nesil kanser aşısı, farelerde melanom, pankreas ve üçlü negatif meme kanseri gibi agresif türlere karşı yüzde 100’e varan tümör reddi sağladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 16:58

University of Massachusetts (UMass) Amherst araştırmacıları tarafından geliştirilen çift yollu nanoparçacık temelli yeni nesil kanser aşısı, fareler üzerinde yapılan çalışmalarda agresif kanser türlerini yüksek oranda engellemeyi başardı.

Melanom, pankreas ve üçlü negatif (TNBC) gibi türler, yaygınlıkları, agresif yapıları ve tedaviye düşük cevap verme eğilimleri nedeniyle ciddi klinik zorluklar oluşturuyor. Bilim insanları uzun zamandır etkili bir tedavi geliştirmeye çalışıyordu.

UMass Amherst araştırmacılarının öncülük ettiği yeni çalışma, bağışıklık sistemini uyaran nanoparçacık bazlı aşı ile büyük bir adım attı. Araştırmanın yazarı ve UMass Amherst Biyomedikal Mühendisliği Yardımcı Profesörü Prabhani Atukorale, aşıya dair şunları söyledi:

"Bu nanopartikülleri, kansere özgü antijenlerle birleşen çoklu yol aktivasyonu yoluyla bağışıklık sistemini aktive edecek şekilde tasarlayarak, tümör büyümesini önleyebilir ve dikkat çekici hayatta kalma oranları elde edebiliriz."

Yeni nesil kanser aşısı devrim niteliğinde: Agresif tümörleri yüzde 88'e kadar önledi!

AŞI NASIL ÇALIŞIYOR?

Geliştirilen aşı, iki bağışıklık uyarıcı molekülü (adjuvan) minik bir lipit nanoparçacık içinde birleştiriyor. Doğuştan gelen (innate) ve adaptif (adaptive) bağışıklık tepkilerini aynı anda güçlendiren aşı, vücudun savunma mekanizmalarını koordine ediyor:

Doğal : Vücudun ilk savunma hattı olarak işlev görüyor ve iltihap sinyalleri salgılayan hücreleri kullanarak istilacılara hızlı ve spesifik olmayan bir şekilde cevap veriyor.

Adaptif bağışıklık sistemi: Aktive olması daha uzun sürüyor. Ancak hedefli ve uzun süreli bir cevap sağlıyor, T hücrelerini ve B hücrelerini belirli tehditleri tanımak ve hatırlamak için eğitiyor.

Yeni nesil kanser aşısı devrim niteliğinde: Agresif tümörleri yüzde 88'e kadar önledi!

FARELERDE ŞAŞIRTICI SONUÇLAR: YÜZDE 100 TÜMÖR REDDİ

Fareler üzerinde yapılan denemelerde aşılar, tümör peptitleri (melanomdan alınan spesifik antijenler) veya tüm tümör hücresi lizatları (gerçek tümörleri taklit etmek için tümör proteinlerinin bir karışımı) ile birleştirildi.

Araştırmacılar daha sonra aşıyı üç agresif kanser modelinde test etti: melanom, ve TNBC. Ayrıca nano partiküllerin bağışıklık tepkilerinin aktive olduğu lenf düğümlerine ne kadar iyi ulaştığını ve "dendritik hücreler" adı verilen önemli bağışıklık habercilerini ne kadar iyi aktive ettiklerini ve T hücresi ve B hücresi tepkilerini ne kadar iyi ürettiklerini ölçtüler.

Aşı birden fazla peptit ile birleştirildiğinde, aşılanan farelerin yüzde 100'ü tümörleri reddetti. Tedavi edilmeyen veya tek adjuvanlı gruplardaki farelerin hepsi bir ay içinde yaşamını yitirdi.

Yeni nesil kanser aşısı devrim niteliğinde: Agresif tümörleri yüzde 88'e kadar önledi!

İlk tümörle mücadeleden sağ çıkan fareler, aylar sonra tekrar tümörle karşılaştıklarında dahi sağlıklarına kavuştu. Araştırmacılar, bu durumun uzun süreli bağışıklık hafızasına kanıt teşkil ettiğini belirtti.

Daha zorlu agresif kanser modellerinde (melanom, pankreas ve TNBC) bütün tümör lizatı kullanıldığında, farelerin yüzde 69 ile yüzde 88'i tümörden korundu ve hepsi ikinci sistemik tümör saldırısından da sağ çıktı. T hücreleri ve B hücrelerinin tepkisi, aşının geniş, çok kollu bir bağışıklık sağladığını gösteriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Biruni’nin bilimsel mirası uluslararası sempozyumla ele alınıyor
2 yıldır Covid olan bir hastanın vücuduna şoke eden bulguya rastlandı! Bilim insanları bile şaşırdı
ETİKETLER
#bağışıklık sistemi
#meme kanseri
#pankreas kanseri
#Kanser Aşısı
#Nanoparçacık
#Melanom
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.