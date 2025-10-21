Menü Kapat
16°
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kaybedilen görme yetisini geri kazandıran çip! Bilim bunu da başardı

Neuralink'in rakibi Science Corporation geri dönüşü olmayan görme kaybını (Macular Dejenerasyonu) tedavi etmeyi amaçlayan, PRIMA adlı bir retinal implant geliştirdi. Sistem klinik denemelerde hastaların yüzde 80'inden fazlasında okuma yeteneği dahil olmak üzere "anlamlı iyileşme" sağladı.

Bilim insanları, yaşayan kişilerin görme yetisini geri kazandırabilen ilk retinal implantı geliştirdi. Neuralink'in rakibi olan Science Corporation tarafından gerçekleştirilen cihaz, geri dönüşü olmayan bir körlük türünden muzdarip hastaların "yapay görme" aracılığıyla yazı okuyabilmelerini ve bulmaca çözebilmelerini sağlıyor.

PRIMA SİSTEMİ İLE GÖRSEL İŞLEV GERİ GELİYOR

Independent'in haberine göre, PRIMA adı verilen beyin-bilgisayar arayüzü, retina altına yerleştirilen bir çipe kablosuz sinyaller gönderen, kameraya sahip bir gözlükten oluşuyor.

Kaybedilen görme yetisini geri kazandıran çip! Bilim bunu da başardı

Macular Dejenerasyonu (AMD) hastaları üzerinde bir yıl süren testlerin ardından, PRIMA sistemi kullanan kişilerin sayıları ve kelimeleri okuyabildiği tespit edildi. AMD, 55 yaş üzeri kişilerde en sık görülen görme kaybı durumu olarak biliniyor ve dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiyi etkiliyor.

Hastalık, kişilerin merkezi görme yeteneğini kaybetmesine neden olarak okuma, araba kullanma ve hatta yüz tanıma gibi görevleri imkansız hale getiriyor. Daha önceki AMD tedavi girişimleri, kişinin görme yeteneğini iyileştirmek yerine yalnızca hastalığın ilerlemesini yavaşlatmakla sınırlı kalmıştı.

Kaybedilen görme yetisini geri kazandıran çip! Bilim bunu da başardı

YÜZDE 80'DEN FAZLA BAŞARI ORANI

Teknoloji, klinik bir denemede 38 katılımcı üzerinde test edildi. Araştırmacılara göre, hastaların yüzde 80'inden fazlası 12 aylık kullanımdan sonra "klinik açıdan anlamlı bir iyileşme" yaşadı.

Science Corporation'ın kurucusu ve CEO'su Max Hodak, "Bu çığır açan gelişme, ihtiyaç sahibi hastalara umut veren ve hayatları dönüştürme yeteneğine sahip öncü teknolojilere olan bağlılığımızı vurgulamaktadır" dedi.

Kaybedilen görme yetisini geri kazandıran çip! Bilim bunu da başardı

Bonn Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü Başkanı Dr. Frank Holz, coğrafi atrofi nedeniyle kör olmuş hastalarda ilk defa işlevsel merkezi görme yetisinin geri kazandırılabildiğini doğruladığını belirtti. Holz, implantın geç evre AMD tedavisinde "bir paradigma değişimi" temsil ettiğini sözlerine ekledi.

Yeni teknolojiyi detaylandıran çalışma, The New England Journal of Medicine'da yayımlandı.

