Silivri’de genç katip ölü olarak bulundu!

İstanbul Silivri’de bulunan Kale Park yarlıklarında vatandaşlar hareketsiz yatan bir erkek görüp polis ve sağlık ekiplerine ihbar da bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı şahın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede şahsın Silivri Adliyesi’nde katip olarak görev yaptığı ve üniversite öğrencisi Mustafa Doğukan Özcan olduğu belirledi.