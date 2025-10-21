Menü Kapat
Güneydoğu 'uçtu!' Konut fiyatları en çok değer kazanan 15 şehir

Ekim 21, 2025 12:25
1
Güneydoğu 'uçtu!' Konut fiyatları en çok değer kazanan 15 şehir

Konut fiyatları her dönem vatandaşın ilgi alanında olan başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Son dönemde altın fiyatlarındaki olağanüstü yükselişin ardından yatırımcılar gözünü gayrimenkule çevirdi. Peki yılın ilk 9 ayındaki verilere göre Türkiye'de konut sektöründe en çok prim yapan şehirler hangileri oldu! 

İşte sürprizlerin de yaşandığı kent kent o liste ve tüm detaylar..

 

 

2

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİ 

Türkiye genelinde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen yılın ilk 9 ayında 19,2 arttı. Aynı dönemde toplam konut satışları ise 1 milyon 128 bin 727 adet olarak gerçekleşti. Bu arada sadece eylül ayında 150 bin 657 adet konut alımı gerçekleşti. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek “eylül konut satışı” olarak kayıtlara geçti.

3

KONUT SATIŞLARI NEDEN ARTIYOR?

TCMB’nin orta vadede faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler, konut fiyatlarının reel olarak düşük seyretmesi, gelecekte fiyat artışı beklentisi ve kiralarda yaşanan yükseliş vatandaşları konut alımı için teşvik etti.

Öte yandan TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi, 2024 yılını 158,5 seviyesinden tamamlamıştı. Eylül 2025’te endeks 195,7’ye yükseldi. Veriler, ülke genelinde ortalama fiyatların bu yıl yaklaşık %23,47 yükseldiğini gösterdi.

4

EN ÇOK PRİM YAPAN 15 İL
 

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerinden derlediğimiz bilgilere göre, 2025 yılının 9 aylık döneminde, bir önceki yıla göre konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 15 şehir ise şöyle sıralandı:

1-Bingöl: %53,63

2-Diyarbakır: %49,07

3-Muş: %42,86

4-Siirt: %41,08

5-Bitlis: %40,06

6-Erzurum: %37,96

7-Batman: %37,48

 

5

8-Manisa: %34,20

9-Elâzığ: %33,61

10-Kırıkkale: %32,55

11-Kütahya: %32,46

12-Çanakkale: %32,42

13-Niğde: %32,23

14-Rize: %31,90

15-Bolu: %31,66

6

EN AZ DEĞERLENEN 15 İL

Yine EVDS verilerine göre 2025 yılının ilk 3 çeyrek döneminde, konut fiyatlarının en az yükseldiği ilk 15 şehir de şunlar oldu:

1-Muğla: %11,22

2-Malatya: %16,46

3-Osmaniye: %16,85

4-Mersin: %18,43

5-İzmir: %18,46

6-Yozgat: %18,61

7-Trabzon: %19,57

 

7

8-Antalya: %19,96

9-Nevşehir: %20,56

10-Kilis: %20,88

11-Hatay: %20,91

12-Aydın: %20,96

13-Konya: %21,59

14-Adıyaman: %21,94

15-Sinop: %22,01

8

RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?

  • İller bazında en çok değer artışının doğu ve güneydoğu illerinde olması dikkatlerden kaçmadı.
  • En çok ve en az değer kazanan iller arasında 3 büyük il bulunmuyor. Verilere göre İstanbul’da 9 aylık prim %26,06, Ankara’da %31,16 ve İzmir’de %18,46 olarak gerçekleşti.
  • Türkiye’de ortalama konut fiyatının en yüksek olduğu Muğla, 9 ayda sadece %11,22 primle en az değerlenen ilk oldu.

