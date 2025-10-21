Güneydoğu 'uçtu!' Konut fiyatları en çok değer kazanan 15 şehir

Konut fiyatları her dönem vatandaşın ilgi alanında olan başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Son dönemde altın fiyatlarındaki olağanüstü yükselişin ardından yatırımcılar gözünü gayrimenkule çevirdi. Peki yılın ilk 9 ayındaki verilere göre Türkiye'de konut sektöründe en çok prim yapan şehirler hangileri oldu!

İşte sürprizlerin de yaşandığı kent kent o liste ve tüm detaylar..