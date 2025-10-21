Güneydoğu 'uçtu!' Konut fiyatları en çok değer kazanan 15 şehir

Kategoriler
Konut fiyatları her dönem vatandaşın ilgi alanında olan başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Son dönemde altın fiyatlarındaki olağanüstü yükselişin ardından yatırımcılar gözünü gayrimenkule çevirdi. Peki yılın ilk 9 ayındaki verilere göre Türkiye'de konut sektöründe en çok prim yapan şehirler hangileri oldu!
İşte sürprizlerin de yaşandığı kent kent o liste ve tüm detaylar..
TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİ
Türkiye genelinde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen yılın ilk 9 ayında 19,2 arttı. Aynı dönemde toplam konut satışları ise 1 milyon 128 bin 727 adet olarak gerçekleşti. Bu arada sadece eylül ayında 150 bin 657 adet konut alımı gerçekleşti. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek “eylül konut satışı” olarak kayıtlara geçti.
KONUT SATIŞLARI NEDEN ARTIYOR?
TCMB’nin orta vadede faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler, konut fiyatlarının reel olarak düşük seyretmesi, gelecekte fiyat artışı beklentisi ve kiralarda yaşanan yükseliş vatandaşları konut alımı için teşvik etti.
Öte yandan TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi, 2024 yılını 158,5 seviyesinden tamamlamıştı. Eylül 2025’te endeks 195,7’ye yükseldi. Veriler, ülke genelinde ortalama fiyatların bu yıl yaklaşık %23,47 yükseldiğini gösterdi.
Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerinden derlediğimiz bilgilere göre, 2025 yılının 9 aylık döneminde, bir önceki yıla göre konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 15 şehir ise şöyle sıralandı:
1-Bingöl: %53,63
2-Diyarbakır: %49,07
3-Muş: %42,86
4-Siirt: %41,08
5-Bitlis: %40,06
6-Erzurum: %37,96
7-Batman: %37,48
8-Manisa: %34,20
9-Elâzığ: %33,61
10-Kırıkkale: %32,55
11-Kütahya: %32,46
12-Çanakkale: %32,42
13-Niğde: %32,23
14-Rize: %31,90
15-Bolu: %31,66
Yine EVDS verilerine göre 2025 yılının ilk 3 çeyrek döneminde, konut fiyatlarının en az yükseldiği ilk 15 şehir de şunlar oldu:
1-Muğla: %11,22
2-Malatya: %16,46
3-Osmaniye: %16,85
4-Mersin: %18,43
5-İzmir: %18,46
6-Yozgat: %18,61
7-Trabzon: %19,57
8-Antalya: %19,96
9-Nevşehir: %20,56
10-Kilis: %20,88
11-Hatay: %20,91
12-Aydın: %20,96
13-Konya: %21,59
14-Adıyaman: %21,94
15-Sinop: %22,01
