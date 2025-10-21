Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Kontenjanlar belli oldu

Sağlık personellerinin merakla beklediği haber geldi. 2026 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde binlerce sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alınacak kadrolara ayrılan kontenjanlar netleşti.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine karar verildi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 doktor, 22 bin 983 uzman doktordan oluşan sözleşmeli sağlık personeli alınacak.