TGRT Haber
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak! Kontenjanlar belli oldu

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İstihdam edilecek kadrolara ayrılan kontenjanlar belli oldu.

Sağlık personellerinin merakla beklediği haber geldi. 2026 yılında bünyesinde binlerce sözleşmeli personel edilecek. Alınacak kadrolara ayrılan kontenjanlar netleşti.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli istihdam edilmesine karar verildi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 , 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 , 22 bin 983 uzman doktordan oluşan sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

#sağlık bakanlığı
#istihdam
#doktor
#sağlık hizmetleri
#hemşire
#sağlık personeli
#doktorlar
#Sözleşmeli İstihdam
#Sağlık_personel
#Sağlık_bakanlığı
#Sözleşmeli_personel
#Sağlık
