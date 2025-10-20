Kamuda kariyer fırsatı: 4 kurum 140 personel alacak! İşte ilan detayları ve şartlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kamuda kariyer yapmak isteyen vatandaşlar Resmi Gazete'de yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Adli Tıp Kurumu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İklim Değişikliği Başkanlığı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne farlı görev ve pozisyonlarda birçok işe alım gerçekleştirilecek. İşte Resmi Gazete'de 4 kurum için yayımlanan toplamda 140 personel ilanının detayları.
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlükleri 17 destek personeli, 14 büro personeli ve 1 koruma ve güvenlik görevlisi, toplam 32 sözleşmeli personel alacak.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2024 KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 17 destek personeli (erkek ve kadın temizlik görevlisi), şoför, elektrikçi, 1 erkek koruma ve güvenlik görevlisi ve 14 büro personeli olmak üzere toplam 32 sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.
Destek personeli ve koruma görevlisi için başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ve ortaöğretim kurumlarının lise ve dengi okullarından mezun olmaları gerekiyor.
Büro personeli olarak başvuracaklardan ise KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almaları, son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamaları, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi veya İletişim Fakültelerinin birinden mezun olmaları isteniyor.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde istihdam edilmesi istenen adaylar başvurularını elektronik ortamda "https:// kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresinden 3 Kasım saat 23.59'a kadar yapabilecek.
BAKANLIK PERSONEL ALIMI YAPACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı, genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 16 iklim değişikliği uzman yardımcısı alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İklim Değişikliği Başkanlığı, 10'u çevre mühendisliği, 2'si iktisat, işletme ve siyasal bilgiler fakültesi, 2'si bilgisayar mühendisliği ve 2'si endüstri ile kimya mühendisliği mezunlarından olmak üzere 16 iklim değişikliği uzman yardımcısı istihdam edecek.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Aranan şartları taşıyan adaylar başvurularını, 20 Kasım-4 Aralık 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda yapacak.
Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS3) puan türünden en az 70 puan ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınavlardan en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca, adaylar 35 yaşını doldurmamış olacak.
Başvuruların incelenmesinin ardından, her grup için kadro sayısının dört katı kadar aday, Ankara'da yapılacak sözlü sınava çağrılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, İklim Değişikliği Başkanlığının internet sitesinden (https://iklim.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden ilan edilecek.
Sözlü sınavda adaylar, bilgi düzeyi, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, özgüven, ikna kabiliyeti ve genel kültür gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek. Sınavdan en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.
Başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre belirlenecek, eşitlik halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak. Sonuçlar, Başkanlığın internet sitesinden ve Kariyer Kapısı platformundan duyurulacak.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PERSONEL ALIMI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı ve sistem uzmanı olmak üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan ilana göre, geçerli başvuru yapan adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamına göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralanacak.
Alınacak personel sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak.
2 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 3 yazılım geliştirme uzmanı ve 2 sistem uzmanı olmak üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli alımına başvurular 4 Kasım'a kadar e-Devlet kapısı aracılığıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden elektronik ortamdan yapılacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi "www.yok.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.
Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyenlere herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alan adaylar başarılı sayılacak.
ADLİ TIP KURUMU'NA 85 PERSONEL ALINACAK!
Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 85 personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2024 KPSS'den en az 70 puan alanlar arasından yapılacak sözlü sınavla 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu 85 personel alımı yapılacak.
Başvurular 23 Ekim'de başlayacak, 5 Kasım 2025 Çarşamba saat 23.59'da sona erecek
Adaylar, başvurularını, e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Adaylar her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabilecek.
İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında yapılacak, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.
Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden yayımlanacak, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.