16°
Aktüel
AJet 849 liraya indirimli bilet kampanyası ne zaman? Yurt içi yurt dışı bilet kampanyaları

Hava yolu firması AJet kampanyası, tüm iç hat uçuşlarında geçerli olarak satışa sunuldu. Ajet bilet fırsatı 849 TL’den başlayan ücretlerle elde edilebilecek.

AJet 849 liraya indirimli bilet kampanyası ne zaman? Yurt içi yurt dışı bilet kampanyaları
yurt içi uygun uçak bileti kampanyası başladı.

Türkiye genelinde 41 destinasyona seferi bulunan AJet, kış tatili planlayanlara indirimli bilet olanağı tanıyor.

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE?

AJet kampanyası kapsamında 849 TL’den başlayan avantajlı biletler, 21 Ekim günü saat 11:00’den, 22 Ekim saat 23:59’a kadar satışta olacak.

Uygun fiyatlı biletler, 1 Kasım ile 31 Aralık tarihleri arasındaki yolculuklarda kullanılabilecek.

Kampanya dâhilinde toplam 140 bin koltuk indirimli şekilde satılacak.

İndirimli basic biletler yalnızca AJet Mobil uygulaması aracılığıyla satın alınabilecek.

AJET UCUZ BİLET KAMPANYA KOŞULLARI NELER?

Ajet iç hat uygun uçak bileti kampanyası koşulları şu şekilde:

Tek yön biletler 849 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak.

Kampanya, tüm yurt içi direkt seferleri kapsıyor. (Kuzey Kıbrıs hariç)

İndirim yalnızca AJet tarafından gerçekleştirilen planlı uçuşlarda geçerli olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

AJet kampanyasından kimler yararlanabiliyor?
Kampanya, AJet Mobil uygulaması üzerinden bilet alan tüm yolcular için geçerli. Herkes bu indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor.
