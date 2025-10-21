Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Euro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2025 yılı ikinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı. Euro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 88,2 seviyesinde gerçekleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 16:24

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 yılı ikinci çeyrek kamu borcu ve verilerine göre 'nde birinci çeyrekte yüzde 87,7 olan kamu borcunun 'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 88,2'ye çıktı.

Euro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yükseldi

AB'de de ilk çeyrekte yüzde 81,5 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 81,9'a yükseldi. Böylece, söz konusu dönemde toplam kamu borcu Euro Bölgesi'nde 13 trilyon 677 milyar avro, AB'de 15 trilyon 47 milyar avro seviyesine yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında yılın ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 151,2 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 138,3 ile İtalya, yüzde 115,8 ile Fransa, yüzde 106,2 ile Belçika ve yüzde 103,4 ile İspanya izledi.

Euro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yükseldi

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler yüzde 23,2 ile Estonya, yüzde 25,1 ile Lüksemburg ve yüzde 26,3 ile Bulgaristan olarak belirlendi.

AB'DE BÜTÇE AÇIĞININ GSYH'YE ORANI YÜKSELDİ

AB'de ilk çeyrekte yüzde 2,8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 2,9'a çıktı. Avro Bölgesi'nde ise ikinci çeyrekte bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 2,7'de sabit kaldı.

Euro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yükseldi

AB ülkeleri arasında ikinci çeyrekte bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 8,7 ile Romanya, yüzde 8,5 ile Polonya, yüzde 5,4 ile Fransa, yüzde 4,9 ile Belçika, yüzde 4,5 ile Avusturya ve yüzde 4,2 ile Hırvatistan oldu.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın enkazının altında kalacaklar: İslam Memiş bu kez sert uyardı!
Altın fiyatları için yeni rekor öngörüsü! Sefer Şener'den tüm yatırımcılara uyarı
ETİKETLER
#avrupa birliği
#euro bölgesi
#bütçe açığı
#gsyh
#Kamu Borcu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.