Altın enkazının altında kalacaklar: İslam Memiş bu kez sert uyardı!

Youtube’da katıldığı bir programda konuşan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi ve yatırımcıları uyardı. Memiş, özellikle altın tarafında her gün yeni bir rekor kırıldığını vurgulayarak, "Altın ve gümüş kuyrukları var diye bir balon, köpük oluşturuldu. Bu balon çok yakında patlar ve bu enkazın altında kimler kalacak hep beraber göreceğiz" dedi.

MAKAS GİDEREK AÇILIYOR

Alım-satım makas aralıklarının oldukça açıldığını belirten Memiş, işçilik tarafında da ciddi farklılıklar olduğunu ifade etti: "Gümüş tarafında alım-satım arasındaki makas 5.000 dolar, 1 kilogram fiziki altında 11.500 dolara kadar işçilik gördük"

2026 YILINDA ENFLASYON OLARAK KARŞIMIZA ÇIKACAK

Memiş, yükselişlerin merkez bankaları ve hükümetlerin müdahalesi olmadan devam ettiğini belirterek "Aslında bilerek ve isteyerek merkez bankaları veya hükümetler bu yükselişlere set koymuyor, önüne izin veriyor. Bu agresif altın yükselişleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon olarak karşımıza çıkacak. Altın tarafındaki yükselişleri 2026 yılında yeniden enflasyon olarak göreceğiz"

PANİK YAPMAYIN

Memiş, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurgulayarak "Kesinlikle panik olmamalı. Bu ortamda herkesin kaygı ve korkuyla alım yapması büyük risk. Elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcılar da panik yapmamalı, nakit ihtiyacı yoksa 2026’yı beklemeli" dedi.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Memiş, bu dönemde altın alımının uygun olmadığını belirterek, "Dünyada manipülasyonla insanlar altın-gümüşe yönlendiriliyor ve soygun yapılıyor. Yatırımcı, elindeki paraya karşı en uygun enstrümanları seçmeli" dedi.

ELİNDE BITCOIN OLANLAR DİKKAT!

Kripto para piyasasını da değerlendiren Memiş, "Geçen hafta Trump’ın Çin’e %100 vergi söylemi ile piyasada varlıkların %80’i kayboldu. Kripto para piyasasında Bitcoin'i orta ve uzun vadede pozitif yorumluyorum. Yukarıda 125.500-135.000 dolar seviyeleri görülebilir. Teknik destekler olsa da alan var; dış politika ve agresif açıklamalar olumsuz etki yaratıyor. Yine de Bitcoin tarafında kötümser değilim" ifadelerini kullandı.